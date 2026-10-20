Brésil : Meta assure que Lula et Flavio Bolsonaro sont traités de façon égalitaire

Meta a annoncé mardi avoir mis en place des mesures pour garantir un traitement égalitaire à Lula et Flavio Bolsonaro sur ses plateformes ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Sommé de s'expliquer sur des accusations d'"interférence" dans la campagne présidentielle au Brésil, Meta a annoncé mardi avoir mis en place des mesures pour garantir un traitement égalitaire à Lula et Flavio Bolsonaro sur ses plateformes.

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui aura 81 ans dans quelques jours, et le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, s'affrontent dimanche au second tour dans le plus grand pays d'Amérique latine.

Au premier tour le 4 octobre, le fils aîné de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022) a créé la surprise en arrivant en tête avec 47 % des suffrages, contre 45 % pour son rival.

La controverse autour de Meta est d'importance car les réseaux sociaux se sont révélés un champ de bataille privilégié dans l'entre-deux-tours : face à une droite qui domine le sujet depuis des années, la gauche a mis les bouchées doubles pour tenter de combler son retard.

Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a été accusé d'"interférence" dans le scrutin par l'équipe de campagne de Lula, qui a dénoncé des restrictions à la circulation de ses contenus sur WhatsApp et Instagram.

"Défaillances récurrentes"

Lundi, le Tribunal supérieur électoral (TSE) avait donné au géant américain de la tech un délai de 24 heures pour démontrer qu'il avait adopté ces mesures, sous peine d'une amende d'environ 200.000 dollars par jour.

"Nous avons conclu la mise en place des mesures pour satisfaire aux demandes du TSE", a déclaré la compagnie sur son site internet.

Le président sortant et candidat à la présidentielle, Luiz Inácio Lula da Silva (c), du Parti des travailleurs (PT), salue des sympathisants lors d'un rassemblement de campagne avant le second tour de l'élection, le 20 octobre 2026 à Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil ( AFP / SILVIO AVILA )

Dans un document envoyé au tribunal et publié par le média local Poder360, Meta énumère une série d'ajustements techniques réalisés.

Selon l'entreprise, cela "atteste que les contenus relatifs aux deux candidatures sont traités de manière égale et non discriminatoire".

La compagnie avait reconnu la semaine dernière des problèmes comme la désactivation par erreur d'annonces de campagne de Lula, mais avait évoqué des "incidents" techniques n'affectant pas seulement le Brésil.

L'état-major de Flavio Bolsonaro a également dénoncé une prétendue "offensive de propagande négative menée" par son adversaire "avec l'aval" de Meta.

Mardi, le conseil de surveillance du géant de la tech a affirmé avoir observé des "défaillances récurrentes" dans la modération du groupe sur les contenus en lien avec les élections de mi-mandat aux États-Unis et la présidentielle au Brésil.

"Il est clair que Meta doit en faire davantage pour garantir que ses pratiques de modération pendant les élections soient transparentes et cohérentes", a déclaré le conseil dans un communiqué.

Cet organe est financé par Meta, qui est obligé de suivre ses décisions, mais pas ses recommandations.

"Mettre Lula à la retraite"

Le scrutin est crucial pour l'Amérique latine, le Brésil étant l'un des derniers bastions de gauche face à la vague de droite encouragée par le président des États-Unis, Donald Trump.

Vue aérienne des partisans du sénateur Flavio Bolsonaro, candidat du Parti libéral (PL) à la présidentielle, lors d'un rassemblement avant le second tour de l'élection, à Sao Paulo, le 18 octobre 2026 au Brésil ( AFP / Miguel SCHINCARIOL )

Un sondage de l'institut Datafolha donne au sénateur Bolsonaro 51 % d'intentions de vote, contre 49 % pour le chef de l'État sortant. Soit une égalité technique, compte tenu de la marge d'erreur.

Avant le premier tour, les enquêtes d'opinion avaient toutefois sous-estimé le vote conservateur.

Le fils Bolsonaro entend "mettre Lula à la retraite".

Il promet la ligne dure contre l'insécurité et une amélioration du pouvoir d'achat, deux des principales préoccupations des quelque 160 millions d'électeurs brésiliens.

Il a aussi brandi l'étendard de la lutte contre la corruption, un sujet sensible pour le vétéran de gauche, détenu en 2018-2019 avant de voir sa condamnation annulée.

Mais Flavio Bolsonaro lui-même fait l'objet d'une enquête pour corruption en lien avec la production d'un film sur son père, en partie financé par un banquier accusé d'une énorme fraude.

Jair Bolsonaro purge à domicile une peine de prison pour une tentative de coup d'État en 2022. Son fils a promis de le faire libérer.