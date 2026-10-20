La FAA certifie le Boeing 737 MAX 10, ouvrant ainsi la voie aux livraisons

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EVERETT, Washington/WASHINGTON, 20 octobre (Reuters) -L 'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a accordé mardi son autorisation définitive au Boeing BA.N 737 MAX 10, dont la mise en service a été longtemps retardée, ouvrant ainsi la voie au constructeur aéronautique américain pour commencer à livrer la plus grande version de son avion le plus vendu.

Le ministre des Transports, Sean Duffy, doit se rendre mardi dans une usine Boeing à Everett, dans l'État de Washington, pour mettre en avant cette certification de la FAA. En juillet, Boeing a inauguré une nouvelle chaîne de production sur le site d'Everett afin d'augmenter la production du 737, qu'il assemble également à Renton. Avant ces retards, Boeing avait initialement prévu de commencer à livrer le MAX 10 en 2020.