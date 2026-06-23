Brenntag relève ses prévisions, les analystes prudents

Après avoir dévoilé des données préliminaires du deuxième trimestre, le spécialiste allemand de la distribution de produits chimiques industriels et de spécialités a relevé certains de ses objectifs pour 2026.

Sur la période d'avril à juin, Brenntag s'attend à ce que son Ebitda s'élève à environ 450 millions d'euros, ce qui est supérieur aux attentes actuelles du marché, précise le groupe. L'évolution de l'Ebitda opérationnel est portée par une demande actuelle robuste et par l'amélioration des marges, en particulier dans le contexte des perturbations du marché découlant de la crise au Moyen-Orient.

Grâce à ces améliorations, la société a relevé ses prévisions d'Ebitda opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2026, qui est désormais attendu entre 1 250 et 1 400 millions d'euros, contre 1 150 et 1 350 millions d'euros précédemment.

Brenntag indique toutefois que malgré la solidité de ce deuxième trimestre, elle reste prudente compte tenu de l'incertitude persistante et du risque de faiblesse de la demande au second semestre.

Les avis d'analystes

Deutsche Bank rappelle qu'elle a récemment dégradé le titre Brenntag à "conserver", tout en indiquant qu'un dépassement significatif des attentes au deuxième trimestre était réalisable, tandis que l'entreprise pourrait relever ses prévisions. Les analystes précisent que le dépassement des objectifs est supérieur à leurs prévisions. Ils relativisent toutefois en indiquant que cette performance a été portée davantage par les marges que par les volumes. Sa cible de cours reste de 57 euros.

DZ Bank est moins optimiste avec un avis à "vendre" et un objectif de cours fixé à 48 euros. Comme leurs homologues, les analystes insistent sur le fait que l'amélioration est liée à un facteur temporaire.

Même sentiment pour mwb research qui estime que ce dépassement des attentes semble largement porté par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement plutôt que par une reprise généralisée de la demande. La recommandation est à " conserver ", avec une cible de cours inchangée à 60 euros.