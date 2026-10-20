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Braze bondit après l'accord de rachat de 5,66 milliards de dollars par Salesforce
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 15:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action de la plateforme de gestion de la relation client Braze BRZE.O progresse de 51,1 % à 45,4 $

** BRZE atteint son plus haut niveau depuis fin janvier 2025

** Le prestataire de services aux entreprises Salesforce

CRM.N va acquérir BRZE pour environ 5,66 milliards de dollars

** L'action CRM recule de 0,6 % à 241,3 dollars

** Les actionnaires de BRZE recevront 47,50 dollars par action en numéraire, selon les termes de l'accord

** Le prix de l’offre représente une prime de plus de 58 % par rapport à son dernier cours de clôture, selon les calculs de Reuters

** La transaction devrait être finalisée au cours de l’exercice 28 de CRM, sous réserve de l’approbation des actionnaires de BRZE et des autorités de régulation

** CRM ne prévoit aucun changement dans ses perspectives pour l'exercice 27

** En tenant compte de l'évolution de la séance, BRZE affiche une hausse de 32,4 % depuis le début de l'année, tandis que l'action CRM recule de 8,8 % sur la même période

Valeurs associées

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45,3100 USD NASDAQ +50,83%
SALESFORCE
239,440 USD NYSE -1,27%
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