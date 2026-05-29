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Brandes Investment Partners passe sous les 5% du capital de Lisi
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 16:57

Dans un avis adressé à l'AMF, Brandes Investment Partners, agissant pour le compte de clients dans le cadre d'un mandat de gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 26 mai, le seuil de 5% du capital de Lisi, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits clients, 2 266 113 actions Lisi représentant autant de droits de vote, soit 4,87% du capital et 3,19% des droits de vote de ce fournisseur de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels.

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