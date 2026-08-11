Brad Lightcap, cadre supérieur chez OpenAI, s'apprête à quitter l'entreprise pour se lancer dans une nouvelle aventure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'Altman et d'OpenAI aux paragraphes 3 et 5)

Brad Lightcap, cadre supérieur d’OpenAI, a annoncé mardi qu’il quittait l’entreprise pour se lancer dans une nouvelle aventure, alors que le créateur de ChatGPT se prépare à entrer en bourse dans un contexte de demande croissante en matière d’IA.

“Au cours des derniers mois, je me suis concentré sur les perspectives d’avenir et sur les obstacles qui pourraient entraver la réussite de notre mission. Je pense qu’il y a quelques nouveaux enjeux importants que le monde devra relever à l’aube de cette nouvelle période”, a déclaré M. Lightcap dans un message publié sur X.

En réponse au message de M. Lightcap, le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré qu’il était “impatient de travailler ensemble sur la suite des événements”.

En avril, M. Lightcap a quitté son poste de directeur des opérations d’OpenAI pour se consacrer à la direction de projets spéciaux. Il avait auparavant travaillé avec M. Altman au sein de la société de capital-risque Y Combinator et avait rejoint OpenAI en 2018.

OpenAI a précisé qu’au cours des derniers mois, les responsabilités de M. Lightcap s’étaient déjà éloignées de la gestion quotidienne des grandes structures; l’entreprise ne s’attend donc pas à ce que son départ ait un impact sur les équipes.

Le départ de M. Lightcap fait suite à une annonce similaire de Fidji Simo , directrice générale chargée du déploiement de l’AGI chez OpenAI, qui avait déclaré en juillet qu’elle quitterait son poste à temps plein pour occuper une fonction de conseil à temps partiel au sein de l’entreprise créatrice de ChatGPT, à la suite d’un congé maladie prolongé lié à une affection neuro-immune.