BPM a signé un accord de confidentialité avec CASA-source

MILAN, 15 octobre (Reuters) - Banco BPM BAMI.MI a signé un accord de confidentialité avec Crédit agricole SA CAGR.PA en vue d'étudier un éventuel rapprochement, a-t-on appris jeudi de source proche de la troisième banque italienne. La source a précisé que l'accord avait été conclu afin de permettre l'échange d'informations confidentielles et qu'il n'empêchait pas Banco BPM de discuter d'autres options de fusion. Le quotidien romain Il Messaggero avait auparavant rapporté que les deux groupes préparaient l'ouverture de discussions formelles en vue d'un possible rapprochement. (Andrea Mandala, version française Marc Angrand)

Valeurs associées BANCO BPM MIL +0.62% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -4.06%