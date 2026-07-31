Bpifrance cède environ 2,5% du capital d'Orange

La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé vendredi avoir cédé environ 2,5% du capital de l'opérateur français Orange pour quelque 1,1 milliard d'euros, mais en détient toujours 7,1%, selon un communiqué publié vendredi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Bpifrance annonce le succès du placement d'environ 66,5 millions d'actions Orange, représentant environ 2,5 % du capital d'Orange", soit quelque 1,1 milliards d'euros, a indiqué Bpifrance, précisant que cette opération s'inscrit dans la "gestion active du portefeuille de Bpifrance et de sa stratégie de rotation progressive des actifs".

Bpifrance et l'Etat français restent toutefois très présents au capital du géant français des télécommunications, pour environ 20,4% à eux deux.

Sollicité, Orange n'a pas fait de commentaire.

"Les résultats d'Orange ont été bons, il y a aussi le deal avec SFR, donc c'est le moment. Le cours de l'action a pris environ 20% en un an", a détaillé une source proche du dossier à l'AFP.

Le groupe a conclu début juin un protocole d'accord pour l'acquisition conjointe de SFR, avec Bouygues Telecom et Iliad (Free). Les trois opérateurs devraient racheter SFR pour un montant de 20,35 milliards d'euros. Orange participe à l'opération à hauteur de 27%.

Avant d'être finalisé, le rachat doit encore obtenir l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

"L'Etat et BPI détenaient 22,9% du capital d'Orange, et ils seront à 20,4% ce qui reste important et ne change pas fondamentalement les choses", a ajouté la source précitée.

Mardi, Orange avait annoncé revoir à la hausse ses objectifs annuels après un premier semestre en croissance, porté par la prise de contrôle de sa coentreprise espagnole MasOrange.

Sur les six premiers mois de 2026, le groupe a dégagé un bénéfice net de 3,6 milliards d'euros, dopé par un "gain de 2,4 milliards d'euros issu de la prise de contrôle exclusif" de MasOrange, finalisée début juin.