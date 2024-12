BPCE: Nicolas Namias a été élu à la présidence de l'ESBG information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 14:59









(CercleFinance.com) - L'ESBG (European Savings and Retail Banking Group - groupement européen des caisses d'épargne) annonce l'élection à l'unanimité de Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, comme président de l'ESBG, pour un mandat de trois ans. Nicolas Namias succède à Dominique Goursolle-Nouhaud.



A l'issue d'un vote organisé le 13 décembre 2024 en Assemblée Générale, Nicolas Namias a été élu à la présidence de l'ESBG, le groupement européen des caisses d'épargne chargé de promouvoir le modèle coopératif et représenter au niveau européen les atouts des caisses d'épargne.



'Représentant un tiers du marché de la banque de détail en Europe, les banques membres du groupement jouent un rôle essentiel dans le financement de l'économie réelle, le soutien au tissu économique, et la cohésion sociale des territoires. Elles mettent en oeuvre un modèle économique axé sur l'inclusion et la stabilité financière' indique le groupe.



Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE et président de l'ESBG : ' Notre modèle bancaire a montré depuis de nombreuses années toute sa force au service des territoires et de l'accompagnement des grandes mutations économiques et industrielles de notre continent. Le Groupe BPCE, coopératif par nature, s'engage chaque jour aux côtés de ses clients particuliers, professionnels, entreprises, collectivités pour rendre possible leurs projets, des plus simples aux plus complexes. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.