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bp, un 2e trimestre solide malgré des perspectives contrastées
information fournie par AOF 04/08/2026 à 11:25
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(Zonebourse.com) - bp ( 1,47% à 560,25 pence) signe l'une des plus fortes hausses du FTSE 100 ce mardi à la Bourse de Londres. L'action de la compagnie pétrolière britannique est galvanisée par les bons résultats au 2e trimestre 2026, malgré les perturbations sur le marché mondial de l'énergie. Supérieurs aux attentes, ils sont soutenus par la hausse des cours des hydrocarbures et de solides marges dans le raffinage.

Des bénéfices et un cash-flow en net rebond

Sur le plan financier, le géant des hydrocarbures affiche une excellente santé sur cette période de trois mois.

Le résultat sous-jacent au coût de remplacement (RC, résultat net) sur ce trimestre s'est élevé à 5,7 milliards de dollars, dépassant de 11% le consensus des analystes. Ce résultat enregistre un bond de 79% par rapport au trimestre précédent (3,2 MdsUSD) et a plus que doublé sur un an (2,35 MdsUSD). La progression s'explique principalement par de meilleurs prix réalisés sur le pétrole et le gaz (bénéficiant d'effets de décalage de prix favorables), une forte hausse des marges de raffinage et des résultats très solides dans l'activité Clients - transformation de la matière première et sa vente au client final - (volume saisonnier en hausse et bonnes performances de Castrol : une des filiales de bp les plus rentables, pôle mondial spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de lubrifiants - huiles moteur, liquides de transmission, fluides industriels).

Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est élevé à 3,9 MdsUSD contre 3,8 MdsUSD au 1er trimestre 2026. L'écart avec le bénéfice sous-jacent s'explique par les 1,1 MdUSD d'ajustements nets (notamment 800 MUSD de dépréciations d'actifs) et les 700 MUSD de pertes comptables sur la détention de stocks.

Le flux de trésorerie opérationnel au 2e trimestre a rebondi de manière spectaculaire à 10,9 MdsUSD, soit environ 8 MdsUSD de plus qu'au trimestre précédent, Cette augmentation reflète directement la hausse des bénéfices et surtout une constitution de besoin en fonds de roulement (BFR) nettement plus faible (1 MdUSD au 2e trimestre contre un fort impact au 1er trimestre).

Cette forte génération de cash a permis à bp d'accélérer le désendettement : sa dette nette recule à 22,3 MdsUSD (contre 25,3 MdsUSD trois mois plus tôt), aidée par la forte génération de trésorerie au cours du trimestre, malgré le remboursement d'obligations hybrides de 2,9 MdsUSD (2,5 MdsEUR). En parallèle, le groupe gâte ses actionnaires en augmentant son dividende trimestriel de 4%, à 0,866 USD par action.

Opérations : la franchise sans détour de la CEO

En dépit d'un solide ce trimestre, la directrice générale de bp Meg O'Neill, a prononcé un discours de vérité pointant les faiblesses opérationnelles de la société : "Nos installations n'ont pas fonctionné aussi bien qu'au trimestre précédent. La fiabilité de nos sites amont (upstream) s'est établie à 92,4%, contre 95,7%. La production a baissé et nos raffineries ont traité moins de brut à cause en partie des opérations de maintenance planifiées et du conflit au Moyen-Orient."

Affirmant que "bp n'a pas obtenu de résultats réguliers ces dernières années et a déprécié trop de valeur, la dirigeante a fixé cinq priorités pour "franchir un cap dans la performance et accroître la valeur pour les actionnaires" :

- renforcer le bilan et et accélérer le désendettement.

- simplifier le portefeuille d'actifs sans dogmatisme.

- instaurer une discipline budgétaire stricte sur les investissements

- viser l'excellence opérationnelle sur le terrain

- inscrire ces changements dans la durée (hardwired)

Dans cette optique de recentrage, bp poursuit son grand ménage. Après avoir cédé sa raffinerie allemande de Gelsenkirchen et ses stations-services en Autriche, le distributeur de produits pétroliers prépare la vente de ses actifs en mer du Nord britannique ainsi que celle de sa filiale américaine de biogaz, Archaea.

Perspectives 2026 : cap sur la dette, prévisions ajustées

Pour la fin de l'exercice 2026, bp a réajusté sa feuille de route.

L'objectif de ramener la dette nette entre 14 et 18 MdsUSD devrait être atteint avec un an d'avance sur le calendrier initial, soutenu par le rachat prévu d'1MdUSD de titres hybrides au 3e trimestre.

bp prévoit de dépenser un peu plus que prévu (13,5 à 14 MdsUSD contre 13 à 13,5 MdsUSD initialement).

Le groupe s'attend à encaisser un peu moins d'argent grâce aux ventes de filiales/actifs (8 à 9 MdsUSD au lieu de 9 à 10 MdsUSD).

En outre, il table désormais sur une production amont plus faible. Elle est attendue entre 2,18 et 2,27 millions de barils équivalent/jour (mboe/d), en repli par rapport à 2025 (2,31 mboe/d) et environ 2,5% sous les attentes du marché. Elle devrait être impactée par les perturbations géopolitiques au Moyen-Orient, la cession du gisement gazier de Culzean en mer du Nord britannique, la réduction de ses participations en Amérique latine et les potentiels événements météorologiques saisonniers dans le golfe d'Amérique (impact estimé à environ 15 kboe/d).

La production amont sous-jacente devrait être globalement stable par rapport à 2025 comme la production pétrolière et opérationnelle. A l'inverse, la production de gaz et d'énergies bas carbone devrait être en baisse.

Le taux effectif d'imposition est revu en recul (35-40% contre environ 40% auparavant). La baisse découle de l'évolution de la répartition géographique des bénéfices prévus sur l'année, ce qui aura un effet mécanique positif sur le bénéfice net final.

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