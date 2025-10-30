BP signe un accord avec le Gabon pour la prospection de pétrole et de gaz offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière BP

BP.L a signé un accord pour explorer le pétrole et le gaz offshore au Gabon, a déclaré jeudi un porte-parole de la société.

"BP peut confirmer qu'elle a conclu un protocole d'accord avec le gouvernement du Gabon pour explorer le pétrole et le gaz offshore."

Le 22 octobre, Exxon Mobil a annoncé un accord similaire non contraignant avec le Gabon, membre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.