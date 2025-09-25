BP prévoit une croissance de la demande de pétrole jusqu'en 2030 en raison du ralentissement des gains d'efficacité énergétique

L'édition de l'année dernière prévoyait un pic de la demande de pétrole en 2025

Les énergies renouvelables devraient dépasser la part du charbon dans le bouquet énergétique d'ici 2040

La demande de gaz naturel devrait augmenter de près de 20 % d'ici à 2040

BP BP.L a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que la demande mondiale de pétrole augmente jusqu'en 2030, soit cinq ans plus tard que ce qu'il prévoyait il y a un an, soulignant le ralentissement des efforts visant à accroître l'efficacité énergétique et à réduire les émissions mondiales de carbone.

Les dernières perspectives énergétiques de la major pétrolière, une étude annuelle des tendances énergétiques jusqu'en 2050, modélisent deux scénarios.

Le scénario "trajectoire actuelle" est basé sur les politiques et les engagements existants. Le scénario "moins de 2 degrés", qui fait référence à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius conformément aux objectifs de l'accord de Paris, prévoit une baisse d'environ 90 % des émissions de carbone d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2023.

Les émissions résultent en grande partie de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon.

Les points suivants sont extraits du rapport:

DEMANDE ET PRODUCTION DE PÉTROLE

La demande mondiale de pétrole devrait atteindre 103,4 millions de barils par jour (bpj) d'ici 2030 selon la trajectoire actuelle de BP, avant de tomber à 83 millions de bpj d'ici 2050.

Le rapport de BP de l'année dernière prévoyait que la demande atteindrait son maximum en 2025 à environ 102 millions de bpj, mais le ralentissement des gains d'efficacité a changé la donne.

Si la faiblesse des gains d'efficacité énergétique persiste, la demande de pétrole augmentera pour atteindre environ 106 millions de bpj d'ici 2035.

Dans le scénario "moins de 2 degrés", la demande de pétrole culmine cette année à 102,2 millions de bpj avant de tomber à 33,8 millions de bpj d'ici à 2050.

Dans le scénario "trajectoire actuelle", la production terrestre des États-Unis reste globalement stable, à environ 15 millions de bpj, au cours de la première moitié de la période considérée. Le Brésil et la Guyane enregistrent les plus fortes augmentations, atteignant respectivement environ 5 millions de bpj et 2 millions de bpj d'ici 2035.

ÉMISSIONS DE CARBONE

Dans le scénario "trajectoire actuelle", les émissions d'équivalent CO2 restent globalement stables jusqu'en 2030, puis chutent d'environ 25 % d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2023.

Dans le scénario "moins de 2 degrés", les émissions chutent de 90 %, sous l'effet d'une décarbonisation plus rapide dans les économies émergentes.

DEMANDE DE GAZ NATUREL ET DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

Dans le scénario "trajectoire actuelle", la demande de gaz naturel augmente pour atteindre environ 4 800 milliards de mètres cubes (bcm) d'ici 2040, soit une hausse d'environ 17 % par rapport aux niveaux actuels, sous l'impulsion de la Chine, de l'Inde et d'autres pays d'Asie et du Moyen-Orient, avant de se stabiliser à ce niveau.

Les importations de gaz russe par gazoduc de l'Union européenne chutent d'environ 50 % pour atteindre 15 milliards de mètres cubes (bcm) et resteront à ce niveau pendant les décennies à venir.

Les exportations de gaz naturel liquéfié, que BP utilise comme indicateur de la demande de ce combustible, augmentent pour atteindre environ 900 milliards de mètres cubes d'ici à 2035 selon la trajectoire actuelle, plus de 50 % de ces approvisionnements provenant des États-Unis et du Moyen-Orient.

Shell SHEL.L , le concurrent de BP, a évalué la demande de gaz naturel liquéfié d'ici 2040 entre 630 et 718 millions de tonnes métriques par an, soit environ 860 à 980 milliards de mètres cubes.

ÉLECTRICITÉ, AI ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

Dans le scénario "trajectoire actuelle", la demande mondiale d'électricité passe à plus de 40 000 térawattheures au cours de la prochaine décennie, soit une augmentation d'environ 40 % par rapport aux niveaux de 2023, sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde.

D'ici à 2050, elle aura pratiquement doublé, principalement sous l'effet de l'électrification des transports. D'ici là, plus de la moitié de la production d'électricité sera d'origine éolienne et solaire.

Les énergies renouvelables devraient dépasser la part du charbon dans le bouquet énergétique en 2040, le pétrole vers 2045 et le gaz en 2050.