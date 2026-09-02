BP nomme Ian Tyler, ancien directeur général de Balfour Beatty, au poste de président

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(Ajoute des informations sur l'expérience de Tyler chez Anglo American et un commentaire à ce sujet (paragraphes 0 à 11); met à jour le cours de l'action (paragraphe 4)

* Manifold a été licencié en mai après moins d'un an à ce poste

* Amanda Blanc, membre du conseil d’administration, ne se représentera pas

* Mme Blanc avait supervisé les nominations de M. Manifold et de M. Tyler

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a nommé Ian Tyler, ancien directeur général du groupe de construction Balfour Beatty BALF.L , au poste de président permanent, a-t-elle annoncé mercredi, après avoir licencié Albert Manifold en mai, invoquant des problèmes de gouvernance et de conduite.

Amanda Blanc, administratrice indépendante senior de BP, qui a supervisé les nominations de M. Manifold et de M. Tyler, ne se représentera pas lors de l’assemblée générale annuelle de l’année prochaine et quittera ses fonctions dès qu’un successeur aura été trouvé, a précisé BP.

Le licenciement surprise de M. Manifold, moins de huit mois après son entrée en fonction pour aider à superviser les efforts visant à recentrer BP sur ses activités pétrolières et gazières, fait suite à des années de remaniements au sein de la direction de BP.

Le cours de l'action de la société a baissé de 0,6 % à 13 h 03 GMT, contre une baisse de 0,2 % pour l'ensemble du secteur européen de l'énergie .SXEP. . Depuis le début de l'année, l'action BP a progressé de 25 %, en ligne avec les hausses enregistrées par l'action Shell SHEL.L . La guerre américano-israélienne contre l'Iran a dopé les bénéfices des grands groupes pétroliers, en particulier ceux disposant d'importants départements de négoce, comme les deux groupes britanniques.

TYLER A REMPLACÉ MANIFOLD À TITRE PROVISOIRE EN MAI

M. Tyler, qui préside également le groupe Grafton, spécialisé dans les matériaux de construction GFTU_u.L , a rejoint le conseil d’administration de BP l’année dernière et avait remplacé M. Manifold à titre intérimaire en mai.

« Je dirigerai l'évolution du conseil d'administration, en veillant à ce que nous disposions de la profondeur, de l'expérience et des capacités nécessaires pour soutenir les priorités stratégiques de l'entreprise et la création de valeur à long terme », a déclaré Tyler dans un communiqué.

Il a également indiqué qu’il mettrait en place un « dialogue régulier et transparent » avec les actionnaires.

« Compte tenu de l’importance de ce rôle, Ian réexaminera ses engagements actuels au sein d’autres conseils d’administration afin de s’assurer qu’il pourra consacrer le temps et l’attention nécessaires à l’entreprise », a indiqué BP.

M. Tyler occupe le poste d’administrateur indépendant senior chez Anglo American AAL.L depuis 2022. Au cours de cette période, la société minière a simplifié son portefeuille et réorienté sa stratégie après avoir repoussé une offre publique d’achat lancée par BHP BHP.AX .

Elle a également subi la pression du fonds spéculatif activiste Elliott Investment Management, qui a acquis une participation importante dans Anglo American.

Elliott a révélé l’année dernière qu’il détenait également une participation de plus de 5 % dans BP et n’a depuis lors donné aucune information publique sur le montant exact de sa participation dans la société.

LES CINQ PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE BP

Meg O’Neill, directrice générale de BP, qui a pris ses fonctions en avril et qui est la cinquième directrice générale depuis 2020, a présenté le mois dernier cinq priorités pour BP: renforcer davantage le bilan, simplifier le portefeuille, renforcer la discipline d’investissement, améliorer les performances opérationnelles et créer des structures permettant une prise de décision plus rapide et une plus grande responsabilisation.

Le groupe vise à accroître sa rentabilité et les analystes s’attendent à ce que BP atteigne son objectif de réduction de la dette nette, compris entre 14 et 18 milliards de dollars, avant la date prévue de fin 2027.

M. Manifold a déclaré qu'il contestait la version des faits donnée par BP, qui n'entrait pas dans les détails concernant la conduite de l'entreprise et les problèmes de gouvernance, et qu'il ne laisserait pas passer ce « récit mensonger » sans réagir.

Quatre sources proches du dossier ont indiqué qu’au moment du licenciement de M. Manifold en mai, celui-ci s’était montré agressif envers différents collègues au sein de l’entreprise, ce qui aurait constitué l’un des motifs de son renvoi.

M. Manifold a fait appel au cabinet d’avocats Mishcon de Reya pour le représenter après son éviction, a déclaré en mai à Reuters une source proche du dossier. Les représentants de M. Manifold ont refusé de commenter cette affaire mercredi.