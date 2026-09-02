BP nomme Ian Tyler à la présidence après avoir écarté Manifold en raison de préoccupations liées à la gouvernance et à la conduite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Manifold a été démis de ses fonctions en mai, après moins d'un an à ce poste

* Amanda Blanc, membre du conseil d'administration, ne se représentera pas

* Blanc avait supervisé les nominations de Manifold et de Tyler

(Précisions supplémentaires)

BP BP.L a nommé Ian Tyler, ancien directeur général du groupe de construction Balfour Beatty

BALF.L , au poste de président permanent, a-t-elle annoncé mercredi, après avoir limogé Albert Manifold en mai, après moins d’un an à ce poste , invoquant des problèmes de gouvernance et de conduite.

Amanda Blanc, membre du conseil d'administration qui avait supervisé les nominations de Manifold et de Tyler, ne se représentera pas lors de l'assemblée générale annuelle de l'année prochaine et quittera ses fonctions dès qu'un successeur aura été trouvé, a précisé BP.