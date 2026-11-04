bp nomme Emma Lewis à la direction générale de sa branche Aval

bp a annoncé aujourd'hui la nomination d'Emma Lewis au poste de vice-présidente exécutive de la branche Aval (downstream) et membre du comité de direction. Elle prendra ses fonctions en janvier 2027. Richard Harding assurera l'intérim jusqu'à la prise de fonction d'Emma Lewis.

Ingénieure chimiste de formation, Emma Lewis possède plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la chimie, du raffinage, de la production industrielle, des opérations commerciales, de la chaîne d'approvisionnement et de la stratégie.

Elle occupait jusqu'à récemment le poste de vice-présidente exécutive Chimie chez Shell, où elle dirigeait l'ensemble des activités chimiques mondiales de l'entreprise, notamment ses actifs industriels, ses opérations commerciales, ses participations dans les polymères et ses coentreprises.

Titulaire d'une licence en génie chimique de l'université de Leeds, elle a rejoint Shell en 2012 après près de 13 ans chez ExxonMobil à des postes opérationnels, industriels, commerciaux, de gestion de produits et de logistique. Entrée chez ExxonMobil en 1999, elle y a exercé des fonctions opérationnelles et commerciales au Royaume-Uni, en Belgique et aux Etats-Unis. Elle a notamment supervisé les opérations industrielles du site de Mont Belvieu au Texas, l'approvisionnement et la logistique chimique pour la région Amériques, ainsi que la direction commerciale de l'activité polyoléfines.

Le segment Aval de bp regroupe le raffinage, les terminaux et oléoducs, la mobilité et les services de proximité (convenience), l'aviation ainsi que les bioénergies. Il fait le lien entre la production, le transport et la distribution des carburants de bp.