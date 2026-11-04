 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

bp nomme Emma Lewis à la direction générale de sa branche Aval
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 14:08

Ajouter Boursorama à vos sources

bp a annoncé aujourd'hui la nomination d'Emma Lewis au poste de vice-présidente exécutive de la branche Aval (downstream) et membre du comité de direction. Elle prendra ses fonctions en janvier 2027. Richard Harding assurera l'intérim jusqu'à la prise de fonction d'Emma Lewis.

Ingénieure chimiste de formation, Emma Lewis possède plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la chimie, du raffinage, de la production industrielle, des opérations commerciales, de la chaîne d'approvisionnement et de la stratégie.

Elle occupait jusqu'à récemment le poste de vice-présidente exécutive Chimie chez Shell, où elle dirigeait l'ensemble des activités chimiques mondiales de l'entreprise, notamment ses actifs industriels, ses opérations commerciales, ses participations dans les polymères et ses coentreprises.

Titulaire d'une licence en génie chimique de l'université de Leeds, elle a rejoint Shell en 2012 après près de 13 ans chez ExxonMobil à des postes opérationnels, industriels, commerciaux, de gestion de produits et de logistique. Entrée chez ExxonMobil en 1999, elle y a exercé des fonctions opérationnelles et commerciales au Royaume-Uni, en Belgique et aux Etats-Unis. Elle a notamment supervisé les opérations industrielles du site de Mont Belvieu au Texas, l'approvisionnement et la logistique chimique pour la région Amériques, ainsi que la direction commerciale de l'activité polyoléfines.

Le segment Aval de bp regroupe le raffinage, les terminaux et oléoducs, la mobilité et les services de proximité (convenience), l'aviation ainsi que les bioénergies. Il fait le lien entre la production, le transport et la distribution des carburants de bp.

Valeurs associées

BP
582,900 GBX LSE -1,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à New York, le 23 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    La claque infligée à Trump, vue d'Europe
    information fournie par AFP 04.11.2026 15:53 

    L'Europe a poussé un ouf de soulagement en découvrant au réveil l'ampleur du revers subi par Donald Trump aux élections de mi-mandat. Mais cette claque électorale changera-t-elle réellement la donne pour le Vieux continent ? Prudence. Un autre Trump ? Le raz-de-marée ... Lire la suite

  • Des partisans du démocrate James Talarico, sénateur démocrate élu du Texas, à Austin le 3 novembre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Les démocrates s'emparent du Congrès dans une déroute historique pour Trump
    information fournie par AFP 04.11.2026 15:41 

    Donald Trump se retrouve mercredi face à un paysage politique radicalement transformé et hostile, après que les électeurs américains ont confié le contrôle du Congrès à l'opposition démocrate, infligeant un camouflet retentissant à sa présidence. Une vague démocrate ... Lire la suite

  • Au Texas, James Talarico signe la fin de la domination républicaine
    Au Texas, James Talarico signe la fin de la domination républicaine
    information fournie par AFP Video 04.11.2026 15:30 

    À seulement 37 ans, le démocrate James Talarico a réalisé mardi un véritable tour de force en remportant le siège de sénateur en jeu au Texas, faisant ainsi basculer à gauche ce bastion du conservatisme américain jusqu'alors acquis à Donald Trump.

  • Panneau « Nous embauchons » devant une entreprise à Encinitas
    États-Unis: Le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en octobre- ADP
    information fournie par Reuters 04.11.2026 15:06 

    ‌La croissance de l'emploi ​dans le secteur privé américain s'est encore accélérée en ​octobre, montre mercredi l'enquête mensuelle ​du cabinet ADP. L'emploi ⁠dans le secteur privé ‌a progressé de 86.000 postes le mois ​dernier, ‌après une hausse révisée ⁠à la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
18,61 +12,18%
CAC 40
8 194,06 +2,17%
Pétrole Brent
100,81 -3,32%
BIOPHYTIS
0,0326 +26,36%
SOITEC
113,45 -9,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank