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BP nomme Ben Monaghan au poste de directeur des fusions-acquisitions à compter du début de l'année 2027
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 18:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails sur les priorités du directeur général, graphique)

BP BP.L a nommé Ben Monaghan, ancien banquier chez JPMorgan, au poste de vice-président senior chargé des fusions-acquisitions et du développement commercial à compter du début de l’année 2027, a déclaré mardi un porte-parole de BP.

Meg O’Neill, qui a pris ses fonctions de directeur général en avril, a donné la priorité à une approche plus rigoureuse en matière d’investissement, affirmant que les décisions devaient être fondées sur la rentabilité, la génération de trésorerie et les réalités du marché. Le groupe a poursuivi ses cessions dans le cadre de sa stratégie visant à accroître sa rentabilité.

Sam Skerry a dirigé les activités de fusions-acquisitions de BP de 2022 jusqu’à ce qu’elle succède à Carol Howle à la tête des divisions approvisionnement, négoce et transport maritime en août .

Ben Monaghan, ancien directeur financier de Genel GENL.L , société axée sur le Kurdistan irakien, est associé au sein du Strategic Advisory Group de la banque d’investissement PJT Partners, où il s’est spécialisé dans le secteur mondial de l’énergie et les transactions énergétiques.

Il a également travaillé pendant 20 ans chez JPMorgan, où il a dirigé l’équipe de banque d’investissement dédiée au secteur de l’énergie pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, selon le site web de PJT et son profil LinkedIn.

Fusions / Acquisitions

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