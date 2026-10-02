Force du franc suisse et pression sur la demande en tête des préoccupations des horlogers, selon une étude

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La pression sur la demande, la force du franc suisse et l'inflation arrivent en tête des préoccupations des horlogers pour les 12 prochains mois, selon une étude du cabinet d'audit et de conseils Deloitte publiée jeudi.

Selon un sondage réalisé auprès de fournisseurs et fabricants de composants horlogers, 43% s'inquiètent en particulier de l'affaiblissement de la demande extérieure, 38% de la vigueur du franc suisse et 31% de l'inflation qui risque aussi de peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

L'étude fait également ressortir que les professionnels de l'horlogerie sont désormais davantage préoccupés par les tensions géopolitiques que par les droits de douane.

Dans un autre volet des sondages réalisé pour cette étude, 45% des fournisseurs jugent les tensions géopolitiques "plutôt négatives" pour leur activité et 43% "très négatives", contre 38% d'avis "plutôt négatifs" et 10% "très négatifs" pour les restrictions commerciales.

"L'an passé, les droits de douane étaient une grande préoccupation", non seulement parce qu'ils étaient "très élevés", mais aussi parce que l'incertitude était "considérable" quant au niveau auquel ils "allaient se stabiliser", explique Karine Szegedi, partenaire chez Deloitte, spécialisée dans les produits de consommation et de luxe.

En août 2025, les montres suisses s'étaient vu imposer des droits de douane de 39% aux Etats-Unis, mais Berne était finalement parvenu en novembre à un projet d'accord avec Washington visant à les ramener à 15%.

Depuis, "l'environnement tarifaire est devenu, au moins pour l'instant, un peu plus prévisible" et "l'attention s'est tournée vers d'autres sources d'incertitude, en particulier les tensions géopolitiques", a-t-elle indiqué à l'AFP.

"Les inquiétudes autour des droits de douane n'ont pas vraiment disparu", insiste-t-elle, mais les tensions géopolitiques ont pris davantage de place, d'autant qu'elles peuvent perturber leur activité "sur de multiples fronts", qu'il s'agisse de "la logistique", "approvisionnements", "fluctuations des devises", "coûts des intrants" ou de l'évolution de la "demande sur les différents marchés", cite-t-elle en exemple.

Deloitte publie chaque année une étude sur l'horlogerie suisse. Les sondages sur les préoccupations des horlogers ont été réalisés auprès de 42 fournisseurs et fabricants de composants en juin. Depuis, le franc suisse a lâché un peu de leste, notamment face au dollar et à l'euro, mais maintient à des niveaux élevés.