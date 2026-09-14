Bp mène des opérations prévues à la raffinerie de Whiting, d'une capacité de 440 000 barils par jour

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par Nicole Jao

Bp BP.L mène des opérations prévues à la raffinerie de Whiting, d’une capacité de 440 000 barils par jour, au cours des prochains jours, a indiqué la société.

« Nous prévoyons que ces activités comprendront des brûlages planifiés qui pourraient être visibles ou audibles pour les personnes se trouvant à proximité de la raffinerie pendant cette période », a déclaré la société dans un message publié sur les réseaux sociaux.