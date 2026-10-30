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BP-Le bénéfice net au T3 dépasse les attentes à $8,46 mds
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:56

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BP BP.L a annoncé vendredi un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement au troisième trimestre – qui correspond à sa définition du résultat net – de 8,46 milliards de dollars (7,58 milliards d'euros), supérieur aux attentes de 7,33 milliards de dollars attendus dans un consensus d’analystes réalisé par la société, et après 2,2 milliards de dollars il y a un an.

Le flux de trésorerie d'exploitation de la major britannique s'est élevé à 14,8 milliards de dollars, et sa dette nette à 13,9 milliards de dollars, lui permettant d'atteindre son objectif de réduction de la dette nette avec un an d'avance. Une forte génération de trésorerie, combinée à l'affectation des excédents de trésorerie au renforcement du bilan, a permis une réduction de la dette nette de 8,4 milliards de dollars.

"Nous avons désormais atteint nos objectifs en matière de réduction de la dette nette et de réduction des coûts structurels, et nous sommes en bonne voie pour atteindre les deux autres des quatre principaux objectifs financiers que nous nous sommes fixés pour 2027", a déclaré la directrice générale Meg O’Neill dans un communiqué.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les bénéfices des grands groupes pétroliers, ce qui soulève des questions quant à la manière dont ils vont allouer ces liquidités supplémentaires.

BP a annoncé vendredi vouloir utiliser les flux de trésorerie excédentaires générés par ses bénéfices pour régler intégralement les engagements restants liés à la marée noire de Deepwater Horizon en 2010.

Selon les données de BP, les dettes et provisions liées à la marée noire de Deepwater Horizon s'élevaient à 5,94 milliards de dollars.

(Rédigé par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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