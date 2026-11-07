BP indique que la raffinerie de Whiting, dans l'Indiana, a proposé de rencontrer le syndicat et attend une réponse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails)

BP BP.L a déclaré vendredi que des représentants de sa raffinerie de pétrole de Whiting, dans l’Indiana, d’une capacité de 440 000 barils par jour, avaient proposé de rencontrer la section locale 7-1 du syndicat United Steelworkers la semaine prochaine, mais qu’ils n’avaient pas encore reçu de confirmation de la part du syndicat.

« Lors de notre dernière séance de transactions, lundi 26 octobre, BP a de nouveau présenté des propositions de modification du texte de la convention collective afin de répondre aux préoccupations du syndicat. Nous nous attendions également à ce que le syndicat soumette à notre examen ses propres propositions de modification, mais cela n’a pas été le cas », a déclaré la société dans un communiqué.

* BP a indiqué avoir cherché à plusieurs reprises à établir un rythme régulier de réunions afin que les parties puissent traiter de manière progressive les questions en suspens, mais le syndicat n’a pas donné son accord pour un calendrier continu de séances de transactions.

* Bien que BP ait continué à fournir des informations et des propositions contractuelles révisées pour répondre aux préoccupations du syndicat, ce dernier n’a proposé aucun nouveau texte contractuel, aucune contre-proposition ni aucun élément nouveau à examiner depuis le mois de mai, a-t-elle précisé.

* À l’issue de la réunion du 26 octobre, BP a indiqué avoir proposé de se réunir cette semaine, lundi, mercredi et jeudi, mais aucune réunion n’a été confirmée.

* BP a ajouté qu’elle était prête à se réunir aussi souvent que nécessaire, que ce soit dans le cadre de négociations formelles, de discussions informelles ou d’une médiation fédérale.