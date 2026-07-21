BP évacue une partie du personnel non essentiel des plateformes Thunder Horse et Na Kika en prévision de la tempête

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BP a annoncé lundi avoir évacué une partie de son personnel non essentiel de ses plateformes Thunder Horse et Na Kika, situées dans le golfe du Mexique américain, par mesure de précaution face à l'approche d'une tempête.

La tempête tropicale Bertha se trouvait à environ 170 miles (275 km) au sud-est de Mobile, en Alabama, et était accompagnée de vents soutenus maximaux de 50 miles par heure (85 km/h).

Dans son dernier bulletin , le Centre national des ouragans des États-Unis a indiqué que les veilles et alertes de tempête tropicale restaient en vigueur pour certaines parties de la côte nord du golfe du Mexique.