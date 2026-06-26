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bp et ONGC stimulent la production d'hydrocarbures en Inde
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 11:15

Après le premier contrat de prestataire de services techniques (TSP-1) pour le gisement de Mumbai High, ONGC et bp ont signé hier un nouveau contrat de services techniques En vertu de cet accord, la Compagnie pétrolière britannique a été nommé prestataire de services techniques (TSP) pour les gisements d'ONGC situés dans le bassin de l'océan Indien occidental (Western Offshore Basin).

En tant que compagnie pétrolière nationale de l'Inde, ONGC joue un rôle pivot dans le renforcement de la sécurité énergétique du pays, représentant environ 64% de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel de l'Inde. Composé de 43 blocs, le bassin de l'océan Indien occidental est le bassin de production d'hydrocarbures le plus prolifique d'ONGC et contribue de manière significative aux besoins énergétiques de l'Inde depuis plus de quatre décennies.

Cet accord marque une expansion majeure de la collaboration entre ONGC et bp, s'étendant de Mumbai High aux gisements du bassin de l'océan Indien occidental. Il facilitera le déploiement à plus grande échelle de technologies de pointe, d'une expertise technique mondiale et des meilleures pratiques opérationnelles de l'industrie sur certains des actifs d'hydrocarbures matures les plus importants de l'Inde.

ONGC conservera la propriété exclusive et le contrôle opérationnel de ces actifs.

De son côté, bp travaillera avec les équipes pluridisciplinaires d'ONGC afin d'identifier et de mettre en oeuvre des interventions ciblées sur les réservoirs, les puits et les installations de production. Cette collaboration visera à atténuer le déclin naturel de la production, à améliorer la récupération des hydrocarbures ainsi que l'efficacité opérationnelle, et à soutenir une croissance durable de la production.

Selon les termes du contrat, bp recevra une rémunération fixe pendant les deux premières années, suivie d'un honoraire de service indexé sur un pourcentage des revenus générés par la hausse nette de la production d'hydrocarbures.

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