BP et ConocoPhillips s'apprêtent à soutenir l'Irak par des investissements majeurs, selon CNBC

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BP BP.L et ConocoPhillips COP.N devraient annoncer vendredi de nouveaux investissements de plusieurs milliards de dollars en Irak, alors que Washington cherche à renforcer le secteur énergétique du pays et à réduire la dépendance de la région vis-à-vis d'axes de transport vulnérables aux perturbations iraniennes, a rapporté vendredi CNBC, citant des sources.

Ces annonces devraient intervenir lors du sommet d'affaires américano-irakien qui se tient à Washington, précise le reportage.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.