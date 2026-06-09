bp dévoile sa nouvelle structure organisationnelle

bp a présenté aujourd'hui sa nouvelle structure organisationnelle visant à simplifier l'entreprise, améliorer ses performances et accroître la valeur pour ses actionnaires. À compter du 1er juillet 2026, la compagnie britannique pétrolière s'organisera autour de deux segments d'activités distincts - l'amont (upstream : exploration et production) et l'aval (downstream : raffinage, distribution et marketing) - en remplacement de la structure actuelle à trois segments.

Gordon Birrell a été nommé vice-président exécutif de l'amont, et Richard Harding occupera par intérim le poste de vice-président exécutif de l'aval. Tous deux apportent à leurs fonctions des décennies d'expérience opérationnelle et de leadership.

Un processus de recrutement est en cours pour nommer un titulaire permanent au poste de vice-président exécutif de l'aval.

"Le modèle à deux segments - l'un axé sur le développement et la production de ressources, et l'autre sur les clients et les marchés - permettra de clarifier les responsabilités et de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces", explique bp dans un communiqué.

L'amont ( upstream ) regroupera les régions pétrolières et gazières de bp, y compris les activités d'exploration, de développement et de production, rationalisant ainsi la manière dont l'entreprise trouve, développe et produit l'énergie dont le monde a besoin. Il comprendra également les coentreprises d'amont de bp, ainsi que ses activités dans le gaz naturel renouvelable et le CSC (captage et stockage du carbone).

L'aval ( downstream ) comprendra le raffinage, les terminaux, les pipelines, la mobilité et les boutiques de proximité, les biocarburants, l'aviation, l'hydrogène et Castrol, harmonisant ainsi la façon dont bp fabrique, transporte et vend ses produits.

En outre, l'entité approvisionnement, négoce et transport maritime ( Supply, Trading & Shipping ) continuera d'opérer transversalement sur les deux segments, soutenant la mise en oeuvre et la création de valeur à travers l'ensemble du système intégré. En tant que compétence distinctive de bp, elle connecte le portefeuille, optimise les flux et génère une plus-value matérielle importante.

Les activités liées aux énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien en mer, seront rattachées à la fonction technologie, alors que bp continue de promouvoir un modèle à faible intensité de capital ( capital-light ) dans ces domaines.

Le groupe souligne que "ce changement organisationnel s'appuie sur les mesures concrètes qu'il déploie pour simplifier son portefeuille, réduire ses coûts, maintenir une discipline rigoureuse en matière de dépenses d'investissement ( capex ) et renforcer son bilan - le tout au service de la croissance de la valeur et des rendements pour les actionnaires".