BP dépasse les prévisions avec un bénéfice record et vise à régler rapidement la facture liée à l'accident de Deepwater Horizon

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* Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, à 8,46 milliards de dollars, dépasse les prévisions

* L'excédent de trésorerie permettra de régler les engagements restants liés à Deepwater Horizon

* La dette nette recule à 13,9 milliards de dollars, atteignant l’objectif un an plus tôt que prévu

* Shell et Total utilisent leur excédent de trésorerie pour intensifier leurs rachats d’actions

(Ajout des commentaires de la directrice générale issus de la conférence téléphonique au paragraphe 4, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 11, ajout de détails sur le calendrier de paiement lié à Deepwater Horizon au paragraphe 5, mise à jour sur les dépréciations et la stratégie, mise à jour du graphique sur la dette avec les prévisions du quatrième trimestre)

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a annoncé vendredi un bénéfice net trimestriel record, dépassant les attentes grâce à la hausse des prix et des marges de raffinage provoquée par la guerre en Iran, et a déclaré qu’elle utiliserait ces recettes exceptionnelles pour régler ses dettes restantes liées à l’affaire Deepwater Horizon.

La société a annoncé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement — sa version du résultat net — de 8,46 milliards de dollars pour le troisième trimestre, le plus élevé jamais enregistré selon la méthode actuelle de BP. Ce chiffre dépasse les prévisions des analystes, qui tablaient sur 7,33 milliards de dollars, et représente une hausse par rapport aux 2,2 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

Ces résultats font suite aux bénéfices élevés enregistrés par Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA , qui ont également dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels jeudi et ont choisi d’augmenter leurs rachats d’actions grâce à leurs liquidités.

BP a déclaré qu’elle utiliserait une partie de ses liquidités excédentaires pour régler ses dettes restantes liées à la catastrophe de Deepwater Horizon de 2010, lorsque l’explosion de la plate-forme de forage au-dessus du puits Macondo, exploité par BP dans le golfe du Mexique, avait provoqué l’une des pires marées noires de l’histoire, causant la mort de 11 personnes.

La société a provisionné 69 milliards de dollars au titre de cette marée noire. Les dettes et provisions liées à cet événement s’élèvent toujours à 5,94 milliards de dollars, selon un échéancier de paiements s’étalant jusqu’en 2033, d’après les données les plus récentes de BP et un porte-parole de la société.

Interrogée sur la possibilité de reprendre les rachats d’actions ou d’augmenter le dividende, la directrice générale Meg O’Neill a déclaré que BP était toujours endettée au-delà de ce qu’elle pouvait se permettre dans un contexte de faibles cours, et qu’elle s’attachait à réduire cette dette afin de préserver le dividende actuel.

OBJECTIF DE RÉDUCTION DE LA DETTE ATTEINT

Mme O'Neill a déclaré dans un communiqué que la société avait maintenu sa production de pétrole et de gaz à environ 2,2 millions de barils par jour. «La fiabilité des installations en amont et la disponibilité des raffineries se sont toutes deux améliorées par rapport au trimestre précédent, et nos performances commerciales ont également été meilleures», a-t-elle ajouté.

« Cela a généré de solides résultats, soutenus par un environnement caractérisé par des prix plus élevés et des marges plus importantes, ainsi que par des progrès notables en matière d’amélioration des performances dans l’ensemble de l’entreprise. »

Le flux de trésorerie d’exploitation s’est élevé à 14,8 milliards de dollars, tandis que la dette nette est tombée à 13,9 milliards de dollars, permettant à BP d’atteindre son objectif de dette nette avec un an d’avance sur le calendrier prévu.

Cette étape marque une nouvelle avancée dans le redressement de BP, après que la société a redéfini sa stratégie en 2025 à la suite d’une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables.

L’action BP progressait de 0,5 % vers 10 h 13 GMT, surperformant ainsi un indice plus large des entreprises énergétiques européennes .SXEP , qui reculait de 0,2 %. Ce mois-ci, l’action BP a atteint son plus haut niveau depuis avant l’accident de Deepwater Horizon.

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES À TOUS LES NIVEAUX

Les trois divisions de BP ont toutes dépassé les attentes.

La marge indicatrice de raffinage de BP a grimpé à 46,7 dollars le baril ce trimestre, contre 29,6 dollars au deuxième trimestre et 15,8 dollars un an plus tôt. La société a également indiqué avoir enregistré un résultat nettement supérieur dans la commercialisation et le négoce du gaz .

La société a enregistré 4 milliards de dollars de dépréciations ce trimestre, liées en grande partie à son activité solaire Lightsource BP et à l’éolien offshore. Au cours des derniers mois, BP a déjà procédé à des dépréciations de plus de 5 milliards de dollars, principalement liées à l’unité de biogaz Archaea, à Lightsource BP et à d’autres projets à faibles émissions de carbone.

La société tiendra une réunion d’information sur sa stratégie à long terme le 15 décembre.