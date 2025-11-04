 Aller au contenu principal
BP: Bénéfice net ajusté de $2,21 mds au T3, supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 09:51

Le logo de British Petrol BP est visible dans une station-service à Pienkow

BP a annoncé mardi un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, ou bénéfice net ajusté, de 2,21 milliards de dollars (1,90 milliard d'euros) pour le troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes de 2,02 milliards de dollars, selon un consensus fourni par le groupe, contre 2,27 milliards de dollars il y a un an.

BP a maintenu le rythme de son programme trimestriel de rachat d'actions à 750 millions de dollars au cours du troisième trimestre.

Le directeur général de BP Murray Auchincloss a déclaré qu'il s'attendait à ce que les accords de cession conclus ou annoncés atteignent environ 5 milliards de dollars pour cette année.

Il n’y a pas eu de mise à jour concrète concernant le processus de vente très attendu de sa division Castrol Lubrifiants, pilier du programme de cessions de 20 milliards de dollars de BP.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

