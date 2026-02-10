 Aller au contenu principal
BP: Bénéfice en hausse de près de 32% au T4, rachat d'actions suspendu
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:26

Salon de l'énergie LNG 2023 à Vancouver

BP a fait état mardi d'un bénéfice sous-jacent, ou revenu ‍net ajusté, en hausse de près de 32% au quatrième trimestre et conforme aux attentes, tout en indiquant ‌suspendre son programme de rachat d'actions afin d'investir.

Le revenu net ajusté est ressorti à 1,54 ​milliard de dollars (1,29 milliard d'euros) au quatrième trimestre, ⁠après 1,17 milliard il y a un an et tandis que les analystes interrogés ⁠par la société ‍tablaient sur 1,55 milliard et que le ⁠bénéfice s'élevait à 1,17 milliard il y a un an.

Le groupe a déclaré suspendre son programme de ​rachat d'actions afin de pouvoir allouer ses excédents de trésorerie à des investissements dans le secteur pétrolier ⁠et gazier. Son programme de rachat s'élevait ​auparavant à 750 millions de dollars au ​cours des trois ​derniers mois.

BP a enregistré diverses dépréciations de 4,2 ​milliards de dollars au ⁠quatrième trimestre, selon les calculs de Reuters à partir des données fournies par la société, principalement sur sa division d'énergie solaire Lightsource BP et Archaea, son ‌activité de biogaz aux États-Unis.

BP a également déclaré avoir vendu une participation minoritaire dans ses champs pétroliers terrestres américains pour 1,5 milliard de dollars.

(Rédigé par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla ; version française Coralie Lamarque, édité ‌par Augustin Turpin)

