Commerzbank: Bénéfice en recul en 2025 mais au-dessus des attentes
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:06

Le logo de Commerzbank

Commerzbank a fait état mardi ‍d'un bénéfice au-dessus des attentes des analystes en 2025 mais ‌en baisse en raison de coûts de restructuration.

Le groupe allemand ​affiche un bénéfice net de ⁠2,63 milliards d'euros pour l'année, contre 2,68 milliards l'année ⁠précédente. ‍Les analystes tablaient en ⁠moyenne sur un bénéfice de 2,54 milliards d'euros, selon un consensus ​publié par le groupe.

La banque, parmi les plus importantes d'Allemagne ⁠et détenue en partie ​par l'État, a également déclaré ​qu'elle ​rachèterait 540 millions d'euros supplémentaires d'actions.

Elle ​a par ⁠ailleurs dit qu'elle proposerait un dividende de 1,10 euro par action pour 2025, contre 65 ‌centimes l'année précédente.

Commerzbank doit publier ses résultats complets mercredi.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner; version française Etienne Breban, édité par ‌Augustin Turpin)

BCE
Résultats d'entreprise
