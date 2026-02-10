Target nomme Roath, dirigeante de longue date, au poste de chef des opérations dans le cadre d'un remaniement de la direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 4)

La société Target TGT.N a nommé mardi Lisa Roath, dirigeante de longue date, au poste de directrice de l'exploitation, dans le cadre d'un remaniement de la direction sous la houlette du nouveau directeur général Michael Fiddelke, alors que le distributeur américain s'efforce de relancer ses ventes.

Cette décision intervient alors que Fiddelke, qui a pris ses fonctions au début du mois, redouble d'efforts pour rationaliser les opérations et réduire les coûts en procédant à des licenciements, y compris un plan d'octobre visant à supprimer 1 800 postes au sein de l'entreprise.

Roath, qui a rejoint le distributeur en 2006 et a occupé divers postes de direction, a récemment supervisé le merchandising des produits alimentaires, des produits de base et des produits de beauté.

Target a déclaré que les changements de direction visent à renforcer son expertise en matière de merchandising et à améliorer l'expérience des clients, des domaines qui sont devenus centraux dans le programme de redressement de Fiddelke.

Mardi, la société basée à Minneapolis (Minnesota) a également nommé Cara Sylvester au poste de directrice du merchandising à compter du 15 février. Le directeur commercial Rick Gomez et Jill Sando, directrice du merchandising pour les vêtements et les accessoires, quitteront l'entreprise.

"Ces changements de direction permettent d'aligner les talents et l'expertise appropriés sur les rôles clés et de simplifier notre structure afin que nous puissions faire avancer notre stratégie avec plus de rapidité, de clarté et de responsabilité", a déclaré Fiddelke dans un communiqué.

La société a également réaffirmé qu'elle s'attendait à ce que les ventes du quatrième trimestre 2025 et le bénéfice ajusté de l'année soient conformes à ses prévisions antérieures.