BP anticipe des résultats liés au négoce en légère hausse au T2

BP BP.L a annoncé mardi prévoir des résultats liés au négoce du pétrole en légère hausse au deuxième trimestre après un premier trimestre exceptionnellement solide, la major britannique tirant à nouveau profit de la flambée des cours provoquée par la guerre en Iran.

Le géant pétrolier a également indiqué s'attendre à ce que son résultat lié au négoce de pétrole soit légèrement supérieur à celui du premier trimestre, au cours duquel il avait enregistré des résultats exceptionnellement élevés dans ce domaine.

BP anticipe aussi une baisse de sa production en amont au deuxième trimestre, pour atteindre une fourchette comprise entre 2,17 et 2,22 millions de barils équivalent pétrole (bep/j) par jour (contre environ 2,34 millions au premier trimestre), en raison notamment des effets de la crise.

Le groupe a signalé que son résultat lié au négoce de gaz devrait rester globalement stable par rapport au premier trimestre.

La dette nette à la fin du deuxième trimestre devrait se situer entre 22 et 23 milliards de dollars (entre 19,3 et 20,1 milliards d'euros), un niveau inférieur aux 25,31 milliards enregistrés au trimestre précédent.

BP a précisé s'attendre à ce que le total combiné de la dette nette, des instruments hybrides et des passifs liés aux règlements concernant le golfe du Mexique diminue d'environ 6,3 à 7,3 milliards de dollars par rapport au premier trimestre.

BP s'est fixé pour objectif de ramener sa dette nette entre 14 et 18 milliards de dollars d'ici à la fin de 2027.

(Rédigé par Stephanie Kelly; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)