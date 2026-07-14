BP anticipe des résultats liés au négoce en légère hausse au 2ème trimestre

Une enseigne BP dans une station-service à Londres, en Grande-Bretagne

BP a annoncé ‌mardi prévoir des résultats liés au négoce du pétrole en ​légère hausse au deuxième trimestre après un premier trimestre exceptionnellement solide, la major britannique tirant à nouveau profit de la flambée des ​cours provoquée par la guerre en Iran.

Le géant pétrolier a également indiqué s'attendre ​à ce que son résultat lié ⁠au négoce de pétrole soit légèrement supérieur à celui ‌du premier trimestre, au cours duquel il avait enregistré des résultats exceptionnellement élevés dans ce domaine.

BP anticipe ​aussi une baisse de ‌sa production en amont au deuxième trimestre, pour ⁠atteindre une fourchette comprise entre 2,17 et 2,22 millions de barils équivalent pétrole (bep/j) par jour (contre environ 2,34 millions au premier trimestre), ⁠en raison ‌notamment des effets de la crise.

Le groupe a signalé ⁠que son résultat lié au négoce de gaz devrait rester ‌globalement stable par rapport au premier trimestre.

La dette ⁠nette à la fin du deuxième trimestre devrait se ⁠situer entre ‌22 et 23 milliards de dollars (entre 19,3 et 20,1 milliards d'euros), ​un niveau inférieur aux 25,31 ‌milliards enregistrés au trimestre précédent.

BP a précisé s'attendre à ce que le total combiné ​de la dette nette, des instruments hybrides et des passifs liés aux règlements concernant le golfe du Mexique ⁠diminue d'environ 6,3 à 7,3 milliards de dollars par rapport au premier trimestre.

BP s'est fixé pour objectif de ramener sa dette nette entre 14 et 18 milliards de dollars d'ici à la fin de 2027.

(Rédigé par Stephanie Kelly; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)