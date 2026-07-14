 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP anticipe des résultats liés au négoce en légère hausse au 2ème trimestre
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 09:00

Une enseigne BP dans une station-service à Londres, en Grande-Bretagne

Une enseigne BP dans une station-service à Londres, en Grande-Bretagne

BP a annoncé ‌mardi prévoir des résultats liés au négoce du pétrole en ​légère hausse au deuxième trimestre après un premier trimestre exceptionnellement solide, la major britannique tirant à nouveau profit de la flambée des ​cours provoquée par la guerre en Iran.

Le géant pétrolier a également indiqué s'attendre ​à ce que son résultat lié ⁠au négoce de pétrole soit légèrement supérieur à celui ‌du premier trimestre, au cours duquel il avait enregistré des résultats exceptionnellement élevés dans ce domaine.

BP anticipe ​aussi une baisse de ‌sa production en amont au deuxième trimestre, pour ⁠atteindre une fourchette comprise entre 2,17 et 2,22 millions de barils équivalent pétrole (bep/j) par jour (contre environ 2,34 millions au premier trimestre), ⁠en raison ‌notamment des effets de la crise.

Le groupe a signalé ⁠que son résultat lié au négoce de gaz devrait rester ‌globalement stable par rapport au premier trimestre.

La dette ⁠nette à la fin du deuxième trimestre devrait se ⁠situer entre ‌22 et 23 milliards de dollars (entre 19,3 et 20,1 milliards d'euros), ​un niveau inférieur aux 25,31 ‌milliards enregistrés au trimestre précédent.

BP a précisé s'attendre à ce que le total combiné ​de la dette nette, des instruments hybrides et des passifs liés aux règlements concernant le golfe du Mexique ⁠diminue d'environ 6,3 à 7,3 milliards de dollars par rapport au premier trimestre.

BP s'est fixé pour objectif de ramener sa dette nette entre 14 et 18 milliards de dollars d'ici à la fin de 2027.

(Rédigé par Stephanie Kelly; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Gaz naturel
2,90 USD NYMEX -3,82%
Pétrole Brent
85,70 USD Ice Europ +2,86%
Pétrole WTI
80,32 USD Ice Europ +3,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
85,85 +3,04%
2CRSI
29,1 -1,36%
CAC 40
8 297,02 -0,81%
TOTALENERGIES
72,01 +2,26%
WORLDLINE
9,273 -3,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank