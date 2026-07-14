L'Europe proche de son pic démographique

TLes drapeaux de pays européens au siège de l'Union européenne à Bruxelles, le 19 mars 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Avec 450,6 millions d'habitants, la population de l'Union européenne est en train d'atteindre son pic historique et va diminuer dans les décennies à venir, selon un rapport publié mardi, qui met aussi en avant les défis majeurs que représente le vieillissement des Européens.

Selon le Centre commun de recherche (CCR), un institut rattaché à la Commission européenne, le nombre d'Européens devrait encore légèrement augmenter jusqu'en 2029 pour atteindre quelque 453,3 millions d'habitants, avant d'entamer un déclin lent mais durable.

D'ici à 2050, l'Europe devrait compter 445 millions d'habitants, puis 398,8 millions à l'horizon 2100, ce qui correspondrait à un niveau de population comparable à celui de la seconde moitié des années 1970.

Dans le même temps, les Européens vivent plus longtemps que jamais.

L'espérance de vie a atteint 81,5 ans en 2024, grâce aux progrès de la médecine et de meilleures conditions de vie.

D'ici à 2050, près d'un habitant de l'UE sur trois aura 65 ans ou plus, contre un sur cinq aujourd'hui.

A l'horizon 2100, l'espérance de vie pourrait dépasser 90 ans pour les femmes et 86 ans pour les hommes. Un enfant né dans l'Union européenne en 2023 peut espérer vivre jusqu'à 75,3 ans sans maladie grave.

Ces évolutions entraînent des "défis majeurs": des pénuries de main-d'œuvre, une pression sur les finances publiques, des tensions sur les systèmes de soins, d'éducation et de formation, ainsi que sur la cohésion territoriale, reconnaît l'Union européenne.

Mais elles créent également de nouveaux marchés, autour de la "silver economy" ou "l'économie des cheveux blancs", avec des produits et services destinés aux personnes âgées, dont des innovations dans la santé et la tech.

"Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé que jamais — l'une de nos plus grandes réussites. Mais le changement démographique transforme nos sociétés, nos économies et nos marchés du travail, et nous devons agir dès maintenant pour faire de cette transformation une opportunité", souligne la commissaire européenne Dubravka Suica.

L'amélioration de la productivité et la réduction du chômage seront essentielles pour compenser les effets de la diminution de la population active, insiste l'UE.

Actuellement, près de 20% des personnes en âge de travailler sont en dehors du marché du travail. L'écart d'emploi entre les femmes et les hommes demeure de 10 points de pourcentage, tandis que 8 millions de jeunes ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation.

Le rapport note aussi que l'immigration "joue un rôle croissant dans l’évolution de la population, en compensant partiellement les effets négatifs du vieillissement démographique et de la contraction de la population active", sans pour autant être en mesure de modifier significativement la trajectoire démographique de l'UE.