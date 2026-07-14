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"Renard à poitrine blanche": des archéologues déchiffrent le nom d'un scientifique maya, une première
information fournie par AFP 14/07/2026 à 12:32

Le ministre guatémaltèque de la Culture Luis Mendez, lors d'une conférence de presse sur le déchiffrement de hiéroglyphes figurant sur des peintures murales mayas du site archéologique de Xultun, le 13 juillet 2026 à Guatemala City ( AFP / Johan ORDONEZ )

Le ministre guatémaltèque de la Culture Luis Mendez, lors d'une conférence de presse sur le déchiffrement de hiéroglyphes figurant sur des peintures murales mayas du site archéologique de Xultun, le 13 juillet 2026 à Guatemala City ( AFP / Johan ORDONEZ )

"Renard à poitrine blanche": des archéologues sont parvenus à déchiffrer pour la première fois le nom complet d'un astronome et mathématicien de la civilisation maya, a annoncé lundi le ministère de la Culture du Guatemala.

Les experts ont réussi à transcrire des symboles muraux du site archéologique San Bartolo-Xultun, des vestiges mayas à la frontière mexicaine datant de -400 à 900 après J.C.

A Xultun, les chercheurs ont déniché une "formule mathématique et astronomique complète". Son auteur: Sak Tahn Waax, qui peut se traduire par "Zorro de Pecho Blanco" (Renard à poitrine blanche), a expliqué le ministre de la Culture, Luis Mendez, en conférence de presse.

Il a affirmé qu'il s'agissait à ce stade de la seule réalisation attribuée à un mathématicien de l'ère classique maya, qui s'est étendue de 250 à 900 après J.C et a représenté l'apogée de cette civilisation mésoaméricaine.

M. Mendez a ajouté que la formule comptait parmi des inscriptions découvertes en 2010, dans une structure qui aurait pu héberger d'autres "taaj", l'élite maya.

"Le déchiffrement a été rendu possible par l'analyse épigraphique de plus de 50 microtextes mathématiques et astronomiques écrits sur la paroi", a précisé le ministère dans un communiqué.

Au total, 11 symboles ont pu être traduits.

"Le fait que ces glyphes soient apparus dans un contexte où l'art se mêlait à la science, aux mathématiques et à l'astronomie, et tout cela avec la vie quotidienne, est également digne d'être présenté", s'est félicité M. Mendez.

La civilisation maya a commencé à décliner à partir de 900, qui marqua l'entrée dans son ère post-classique, jusqu'à son effondrement avec l'arrivée des Espagnols à l'orée du XVIe siècle.

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