BP annonce l'extinction d'un incendie dans une raffinerie de pétrole de l'Indiana ; plusieurs unités sont hors service

(Ajout de détails temporels sur l'unité de distillation du brut au paragraphe 9) par Shariq Khan, Nicole Jao et Stephanie Kelly

Un incendie s'est déclaré dans la raffinerie de pétrole de BP BP.L à Whiting, Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, avant d'être éteint vendredi matin, a déclaré la société.

L'incendie de la plus grande raffinerie du Midwest américain a provoqué une flambée des prix de l'essence dans certaines parties de la région.

L'incendie est dû à un incident opérationnel et il n'y a pas eu de blessés, a indiqué la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Elle n'a pas donné de détails sur l'incident.

Reuters avait précédemment rapporté que plusieurs unités étaient hors service, selon deux sources du marché qui citaient des données de la société de conseil Wood Mackenzie.

LA RAFFINERIE BRÛLAIT À LA TORCHE

La raffinerie brûlait activement du gaz, c'est-à-dire qu'elle brûlait de manière contrôlée l'excédent de gaz, tôt vendredi, a déclaré l'une des sources, citant une caméra de Wood Mackenzie qui filmait l'usine.

Wood Mackenzie a confirmé avoir émis une alerte auprès de ses clients indiquant que l'unité de distillation de brut de 255 000 bpj, l'unité de distillation sous vide associée de 60 325 bpj, l'hydrotraiteur de cat feed de 100 000 bpj et l'hydrotraiteur de 24 300 bpj avaient été fermés en début de matinée.

En outre, le craqueur catalytique fluide de 115 000 bpj a été fermé jeudi soir, a indiqué Wood Mackenzie dans l'alerte.

L'unité de distillation du brut pourrait être arrêtée pendant au moins une semaine, selon deux sources.

BP a déclaré que la communauté avait peut-être entendu les sirènes internes de la raffinerie et remarqué des torchères, mais la société n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant l'état opérationnel de l'usine.

À la mi-septembre, la raffinerie a entamé des travaux de maintenance planifiés sur ses unités, notamment l'unité de traitement du brut de 90 000 bpj et un craqueur catalytique fluide de 65 000 bpj, selon l'organisme de surveillance du secteur, l'IIR. Ces travaux devraient durer deux mois.

En août, la raffinerie a arrêté plusieurs unités pendant plus d'une semaine en raison d'une inondation causée par un violent orage pendant la nuit.

La raffinerie produit une large gamme de carburants liquides, notamment de l'essence, du diesel et du carburéacteur.

"Les prix de l'essence sur le marché spot des Grands Lacs ont grimpé en flèche à la suite de l'incendie de la raffinerie BP cette nuit, ce qui pourrait entraîner un changement de prix à brève échéance. Pour l'instant, les prix de gros indiquent une augmentation d'environ 20c/gal", a déclaré Patrick De Haan, responsable de l'analyse des produits pétroliers pour GasBuddy, dans un message sur X.

Les prix de l'essence sur les marchés au comptant du Midwest ont également augmenté en début de semaine en raison d'un resserrement de l'offre, de nombreuses raffineries régionales ayant mis des unités hors service pour des raisons de maintenance, ont indiqué les négociants. PRO/U