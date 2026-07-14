BP annonce de meilleurs résultats pour ses activités de négoce pétrolier au deuxième trimestre et une baisse de sa dette nette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les cours du pétrole, la dette nette et les obligations hybrides, les marges de raffinage, ainsi que des détails sur les dépréciations)

* La dette nette devrait reculer à un niveau compris entre 22 et 23 milliards de dollars, contre 25,3 milliards de dollars

* La hausse des prix de vente du pétrole devrait augmenter les bénéfices de 1,8 à 2,1 milliards de dollars

* La production en amont devrait s'établir entre 2,17 millions et 2,22 millions de barils équivalent pétrole par jour

par Stephanie Kelly

BP BP.L prévoit que ses résultats liés au négoce du pétrole seront légèrement supérieurs au deuxième trimestre, après un premier trimestre exceptionnellement solide, car la société continue de tirer profit de la flambée des cours du pétrole provoquée par le conflit impliquant l'Iran.

Le géant britannique a mis en avant la hausse des prix de cession du pétrole, qui, selon lui, devrait faire progresser le résultat de ses activités de production et d’exploitation pétrolières de 1,8 à 2,1 milliards de dollars par rapport au premier trimestre, grâce notamment aux effets de décalage des prix sur la production dans le golfe du Mexique et aux Émirats arabes unis. Dans son segment gaz et énergies à faible émission de carbone, les prix de cession devraient apporter un supplément de 500 à 700 millions de dollars, a-t-il indiqué mardi.

Les résultats du négoce de gaz devraient rester globalement inchangés par rapport au trimestre précédent.

Les cours du pétrole et les marges de raffinage ont bondi au cours du trimestre après que le conflit au Moyen-Orient a conduit l’Iran à fermer de fait le détroit d’Ormuz, perturbant ainsi l’approvisionnement mondial. La hausse des cours du brut et les bons résultats commerciaux ont également profité aux autres grands groupes pétroliers.

Les cours mondiaux de référence du Brent LCOc1 ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et se sont établis en moyenne à environ 97 dollars le baril au cours du trimestre d’avril à juin, contre environ 78 dollars au premier trimestre et environ 67 dollars un an plus tôt.

BP a indiqué que les marges de raffinage s’étaient établies en moyenne à 29,6 dollars le baril, contre 16,9 dollars au premier trimestre.

La société s'attend à ce que la production en amont recule au deuxième trimestre pour s'établir entre 2,17 millions et 2,22 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre environ 2,34 millions de boed au cours des trois mois précédents, en partie en raison des effets de la crise.

LA DETTE NETTE DEVRAIT BAISSER

BP prévoit que sa dette nette s’établira entre 22 et 23 milliards de dollars à la fin du mois de juin, contre 25,3 milliards à la fin du mois de mars, avec pour objectif de la ramener à un niveau compris entre 14 et 18 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine.

La société a effectué un versement de 2,9 milliards de dollars pour racheter 2,5 milliards d’euros d’obligations hybrides perpétuelles, ce qui laisse un encours total d’environ 13 milliards de dollars. Elle a également versé 1,1 milliard de dollars au titre des engagements liés au règlement de l’affaire du golfe du Mexique.

Au total, BP prévoit que sa dette nette, ses obligations hybrides et ses engagements liés au règlement du litige du golfe du Mexique diminueront globalement d’environ 6,3 à 7,3 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Les dépréciations liées à l’exploration devraient s’élever à environ 500 millions de dollars au deuxième trimestre, principalement en raison de la cession de sa participation dans le projet Bay du Nord au large du Canada.