Bouygues: une nomination chez Colas

(CercleFinance.com) - Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, fait part de la nomination de William de Lumley comme directeur Keystone (activité matériaux) et Economie Circulaire. Depuis 2023, il était PDG de la ligne de produits Lafarge Granulats du groupe Holcim.



En tant que directeur de Keystone, il a pour mission de poursuivre la stratégie visant à positionner Colas comme un acteur majeur de la vente et de la production de granulats naturels et recyclés dans des zones de développement ciblées.



Concernant l'économie circulaire, qui regroupe notamment la réhabilitation des sites et l'enfouissement des déchets, le recyclage des matériaux, la dépollution des sols et la démolition, il s'attachera à développer une 'stratégie ambitieuse et pragmatique'.





