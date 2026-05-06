Bouygues : retente le franchissement des 52,75E
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:46
Le titre s'extrairait alors par le haut d'un corridor 48,4/53E, ce qui lui ouvrait la route des 57,5/57,6E... et pourquoi pas des 66E, l'ex résistance de mi-octobre... 2007
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