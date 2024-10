Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: nouvelle marque sous la bannière Equans en France information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Equans, la filiale de services multi-techniques du groupe Bouygues, a annoncé jeudi le lancement en France d'une nouvelle marque devant regrouper ses activités dans la performance énergétique pour les bâtiments et les infrastructures.



Né du rapprochement entre Axima Maintenance Technique et Bouygues Energies & Services FM, la nouvelle entité - baptisée 'Equans Services Bâtiments & Infrastructures' - vise à améliorer l'efficacité énergétique des sites tertiaires et industriels, tout en accélérant leur décarbonation.



Ses métiers comprendront, entre autres, la réduction des consommations d'énergie, l'allongement de la durée de vie des équipements, la digitalisation avec l'objectif de réduire l'empreinte carbone des bâtiments et infrastructures.



La société peut déjà s'appuyer sur un réseau de 3500 collaborateurs et de 81 implantations à travers le territoire, précise Equans dans un communiqué.





