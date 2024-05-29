Bouygues informe sur l'avancée de l'acquisition de La Poste Mobile

Bouygues SA BOUY.PA :
* ACQUISITION DE LA POSTE MOBILE : INFORMATION SUR L'AVANCÉE DE L'OPÉRATION
* BOUYGUES TELECOM INDIQUE AVOIR ÉTÉ INFORMÉ PAR SFR ET LA POSTE DE DIVERGENCES QUI LES OPPOSENT S'AGISSANT DES MODALITÉS DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION
* LA POSTE VA METTRE EN ŒUVRE LES MÉCANISMES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS PRÉVUS PAR LEURS ACCORDS
* CES ÉLÉMENTS POURRAIENT AVOIR UN IMPACT SUR LE CALENDRIER DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION
Texte original sur Workspace ....nGNE6hhyN5 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Bureau de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer