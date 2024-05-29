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Bouygues informe sur l'avancée de l'acquisition de La Poste Mobile
information fournie par Reuters 29/05/2024 à 07:41

Bouygues SA BOUY.PA :

* ACQUISITION DE LA POSTE MOBILE : INFORMATION SUR L'AVANCÉE DE L'OPÉRATION

* BOUYGUES TELECOM INDIQUE AVOIR ÉTÉ INFORMÉ PAR SFR ET LA POSTE DE DIVERGENCES QUI LES OPPOSENT S'AGISSANT DES MODALITÉS DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION

* LA POSTE VA METTRE EN ŒUVRE LES MÉCANISMES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS PRÉVUS PAR LEURS ACCORDS

* CES ÉLÉMENTS POURRAIENT AVOIR UN IMPACT SUR LE CALENDRIER DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION

Texte original sur Workspace ....nGNE6hhyN5 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Bureau de Gdansk)

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