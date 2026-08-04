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Bouygues Immobilier réalisera le Village Olympique des Aravis pour les JO 2030
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:19
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Bouygues SA BOUY.PA :

* BOUYGUES IMMOBILIER DÉSIGNÉ LAURÉAT POUR RÉALISER LE FUTUR VILLAGE OLYMPIQUE DES ARAVIS À SAINT-JEAN-DE-SIXT

* LES TRAVAUX DÉMARRERONT EN 2027 POUR UNE LIVRAISON DU SITE EN VUE DES JEUX DE 2030

Texte original https://tinyurl.com/49xfd3j2 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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