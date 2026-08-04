L'Ukraine a frappé trois autres entrepôts russes cette nuit, selon des responsables

(Ajoute détails et contexte tout du long, citaitons d'officiels et bilan des dégats)

Des attaques de drones menées par l'Ukraine ont visé trois entrepôts la nuit dernière en Russie et tué cinq personnes au nord-ouest de Moscou, rapportent les autorités locales.

L'attaque, qui s'est produite près de la ville de Tchekhov, a également fait dix blessés, selon le gouverneur de l'oblast de Moscou Andreï Vorobiov. On ignore à qui appartenait le hangar visé qui a été incendié.

Les deux autres entrepôts pris pour cible sont la propriété de l'entreprise de commerce en ligne Wildberries, souvent décrite comme l'équivalent russe d'Amazon AMZN.O et devenue ces dernières semaines une cible privilégiée dans le cadre de ce que Kiev qualifie de campagne visant à faire ressentir les effets de la guerre aux Russes ordinaires.

L'un des dépôts, situé près de Saint-Pétersbourg, a pris feu, le deuxième a été endommagé dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, a déclaré le gouverneur par intérim Vitali Koroliov. Aucune victime n'est à déplorer dans ces deux attaques.

La frappe menée à Tchekhov a mis le feu à un autre entrepôt et endommagé une sous-station électrique ainsi qu’un autre bâtiment, faisant cinq morts et dix blessés, a déclaré le gouverneur, Andreï Vorobiov. Il n’a pas précisé à quelle entreprise appartenait le site ni indiqué exactement où les décès avaient eu lieu.

L’Ukraine a frappé près de 20 sites de Wildberries depuis le 18 juillet. Ces frappes ont infligé des dégâts considérables à une entreprise devenue un acteur majeur du secteur de la grande distribution en Russie, traitant des millions de commandes par jour grâce à de vastes entrepôts répartis dans tout le pays.

L’ensemble des stocks d’un grand entrepôt de Wildberries situé dans la région de Samara a été détruit après qu’une frappe dimanche a déclenché un incendie qui a ravagé le site, a déclaré mardi Denis Gurkov, un responsable régional, cité par l’agence de presse officielle TASS.

"Sur ses 180.000 mètres carrés, 160.000 ont été détruits par les flammes", a-t-il déclaré. Cela équivaut à peu près à 22 terrains de football.

Lundi, des centaines de pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie qui s’était déclaré sur 100.000 mètres carrés dans un entrepôt de Wildberries situé dans la région de Vladimir. Seule une partie des stocks a pu être sauvée, a indiqué l’entreprise, sans donner plus de détails.

Wildberries n’a pas donné d’estimation des pertes financières résultant jusqu’à présent de ces attaques, que la fondatrice et PDG Tatyana Kim a qualifiées d’"actes de terrorisme".

L'entreprise, qui est également présente en Asie centrale et dans le Caucase, construit actuellement 260.000 mètres carrés d'entrepôts au Kazakhstan voisin, a déclaré mardi le ministre kazakh du Commerce.

Une femme a également été tuée et deux autres personnes ont été blessées dans l'oblast de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, selon les autorités régionales.

Les forces russes ont abattu ou détruit 320 drones ukrainiens visant 19 régions au cours de la nuit, a déclaré le ministère de la Défense.

En Crimée, un soldat a ouvert le feu à Sébastopol sur ses frères d'armes, tuant l'un d'eux et blessant un autre, avant de tirer sur des civils, faisant trois morts, a dit le gouverneur prorusse de la péninsule annexée par Moscou en 2014.

L'assaillant a été arrêté, a précisé Mikhaïl Razvojaïev.

En Ukraine, deux enfants et une femme âgée ont été tués par des bombardements russes sur la ville de Soumy, dans le nord du pays, a déclaré le gouverneur Oleh Hryhorov sur Telegram.

A Tchornomorsk, dans la région d'Odessa (sud), une usine de pièces détachées automobiles et un terminal portuaire où l'armée ukrainienne stockait munitions et carburant ont été bombardés, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Sept navires de commerce ont également été frappés ces dernières heures dans le port ukrainien de Mykolaïv et en mer Noire, selon la même source.

(Bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)