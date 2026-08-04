La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis

Gianni par-ci, Gianni par-là mais Gianni paye pas ! On s’étonnait récemment que Donald Trump ne réponde plus à Gianni Infantino au téléphone, mais on comprend désormais mieux pourquoi. D’après The Athletic , les onzes villes hôtes américaines de la Coupe du monde réclament toutes 1 million de dollars à la FIFA . Infantino aurait promis en personne, au nom de la FIFA, de verser cette somme à ces villes pour les remercier après la Coupe du monde, sauf que celles-ci n’auraient tout simplement rien reçu plus deux semaines après la fin de la compétition.

Et pourtant, la FIFA n’est pas en manque d’argent

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 a rapporté près de 15 milliards de dollars à la FIFA. Approximativement, 11 millions représentent un peu plus de 0,073 % de 15 milliards. Le média américain indique également que les villes américaines s’étonnent de ces non payés.…

ABS pour SOFOOT.com