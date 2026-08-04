 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 15:59
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis

La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis

Gianni par-ci, Gianni par-là mais Gianni paye pas ! On s’étonnait récemment que Donald Trump ne réponde plus à Gianni Infantino au téléphone, mais on comprend désormais mieux pourquoi. D’après The Athletic , les onzes villes hôtes américaines de la Coupe du monde réclament toutes 1 million de dollars à la FIFA . Infantino aurait promis en personne, au nom de la FIFA, de verser cette somme à ces villes pour les remercier après la Coupe du monde, sauf que celles-ci n’auraient tout simplement rien reçu plus deux semaines après la fin de la compétition.

Et pourtant, la FIFA n’est pas en manque d’argent

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 a rapporté près de 15 milliards de dollars à la FIFA. Approximativement, 11 millions représentent un peu plus de 0,073 % de 15 milliards. Le média américain indique également que les villes américaines s’étonnent de ces non payés.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le voyage complètement raté d’Iberia 1999 vers Belfast
    Le voyage complètement raté d’Iberia 1999 vers Belfast
    information fournie par So Foot 04.08.2026 16:30 

    Quand l’avion censé transporter ton équipe compte quinze places, soit le nombre d’ultras de Monaco, tu peux commencer à te poser des questions. Attendu ce mardi soir à Inver Park pour affronter Larne au troisième tour préliminaire de Ligue Europa, le club géorgien ... Lire la suite

  • Arsène Wenger tourne le dos à Gianni Infantino
    Arsène Wenger tourne le dos à Gianni Infantino
    information fournie par So Foot 04.08.2026 15:22 

    Qu’en pensez-vous Arsène ? En poste à la FIFA, l’ancien coach de Arsenal, Arsène Wenger, n’a visiblement pas apprécié le coup tordu de Gianni Infantino de vouloir vendre des parts de la Coupe du monde sans prévenir personne . Dans un communiqué, l’Alsacien a assuré ... Lire la suite

  • Charlie Cresswell reste en Ligue 1 contre au moins 25 millions d'euros
    Charlie Cresswell reste en Ligue 1 contre au moins 25 millions d'euros
    information fournie par So Foot 04.08.2026 15:18 

    Où est Charlie ? Il est à Rennes désormais. Le défenseur central de Toulouse Charlie Cresswell vient de signer officiellement avec le club breton qui disputera la Ligue Europa cette saison. Le montant du transfert pour l’international anglais espoir (26 sélections, ... Lire la suite

  • Le Real Madrid est-il un club toxique ?
    Le Real Madrid est-il un club toxique ?
    information fournie par So Foot 04.08.2026 15:16 

    Des contrats longue durée et des joueurs vendus à bas prix avec des priorités à la revente : au grand jeu de dupes du mercato, le Real Madrid se distingue des autres clubs par sa propension à vouloir garder sous le coude ses joueurs. L'ADN d'un club toxique, ou ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank