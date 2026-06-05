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Bouygues, Iliad et Orange se donnent 48h pour finaliser un accord pour le rachat d'Altice
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 22:34

Bouygues Telecom BOUY.PA , Iliad-Free et Orange ORAN.PA se sont donnés un délai de 48 heures pour finaliser un accord portant sur une offre de 20,35 milliards d'euros de valeur d’entreprise pour les actifs considérés de Altice France, ont annoncé vendredi les différentes parties dans un communiqué.

Le consortium avait annoncé en janvier mener des discussions avec Altice pour l'acquisition potentielle d'une grande partie de ses activités de télécommunications en France, qui comprennent l'opérateur télécoms SFR, avant de lancer en octobre dernier une offre conjointe non engageante de 17 milliards d'euros pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France.

La France, l'un des secteurs des télécommunications les plus concurrentiels d'Europe, compte quatre grands opérateurs depuis l'arrivée de Free, filiale d'Iliad, sur le marché de la téléphonie mobile en 2012, dans un contexte de guerre des prix qui pèse sur les marges et la croissance des différents acteurs.

Toute proposition visant à réduire ce nombre à trois devrait être approuvée par les autorités nationales et européennes de la concurrence.

(Rédigé par Zhifan Liu)

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