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Bouygues, Iliad et Orange annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de SFR
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 00:59

PHOTO DE FICHIER : Logos des opérateurs de télécommunications français Bouygues et SFR à Paris

PHOTO DE FICHIER : Logos des opérateurs de télécommunications français Bouygues et SFR à Paris

Bouygues Telecom, ‌Iliad, maison-mère de Free, et Orange ont annoncé ​avoir signé un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR pour un ​montant total de 20,35 milliards d'euros.

"Sur la base des données ​2025 relatives au périmètre ⁠considéré, et après ajustements (notamment des éléments non récurrents), ‌les parts de Bouygues Telecom, de Free-Groupe iliad et d'Orange représenteraient respectivement 52%, ​27% et ‌21% du chiffre d'affaires total, et ⁠42%, 33% et 24% de l'EBITDAaL", selon un communiqué conjoint.

Le consortium avait annoncé au mois d'avril ⁠avoir lancé ‌une offre sur SFR portant sur la ⁠plupart des actifs d'Altice France-SFR, à l'exclusion ‌de ses participations dans ACS/Intelcia, XP ⁠Fibre, UltraEdge et Altice Technical Services, ainsi ⁠que les ‌activités du groupe Altice France dans les départements ​et régions d'outre-mer.

"Une phase ‌de consultation s'ouvre désormais avec les instances représentatives du personnel compétentes", ​indique le communiqué. "L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes."

Selon le consortium, ⁠la réalisation de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2027, "après l'obtention des autorisations des autorités compétentes notamment de concurrence".

Les entreprises précisent toutefois qu'il n'y a pour l'instant aucune certitude que ​l'opération soit réalisée.

Fusions / Acquisitions
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