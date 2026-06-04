Bouygues et Equans remportent le contrat de construction d'un parc solaire en Australie

Bouygues SA BOUY.PA :
* ET EQUANS ONT REMPORTÉ LE CONTRAT DE CONSTRUCTION DU PARC SOLAIRE DE MUSWELLBROOK EN AUSTRALIE
* SA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE EN 2028, POUR UNE DURÉE D’EXPLOITATION ESTIMÉE À 40 ANS
* LE CHANTIER MOBILISERA JUSQU’À 200 PERSONNES AU PLUS FORT DE L’ACTIVITÉ ET CONTRIBUERA AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Texte original nFWN42C0Q6 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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