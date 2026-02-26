Bouygues, Engie, Stellantis...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Arkema

Sur l'exercice 2025, le chimiste a vu ses revenus reculer de 5%, à 9,068 milliards d'euros, tandis que l'Ebitda s'est affaissé de 18,3%, à 1,251 milliard d'euros.

Axa

Axa annonce pour 2025 des primes brutes émises et autres revenus de 116 milliards d'euros, en hausse de 6% par rapport à 2024. Le total des primes brutes émises et des autres revenus est en hausse de 6%, porté par l'assurance dommages ( 5%) et l'assurance vie et santé ( 8%).

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes communiquera ses résultats du premier semestre.

Bouygues

Le groupe de construction et de télécommunications enregistre en 2025 un chiffre d'affaires stable à 56,9 milliards d'euros, malgré un effet de change défavorable d'environ 580 millions d'euros sur l'exercice, dont près de 560 MEUR concentrés sur le second semestre.

Casino

Le distributeur en difficultés affiche un chiffre d'affaires en hausse symbolique en 2025. Le quatrième trimestre marque une inflexion pour Cdiscount, tandis que les enseignes de proximité résistent dans un environnement de consommation contrasté. Le groupe Casino a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 8,26 MdsEUR, en progression de 0,5% en données comparables, mais en recul de -2,5% en données publiées, pénalisé par un effet calendaire défavorable et par la réduction du parc de magasins.

Clariane

L'ex-Korian détaillera ses résultats annuels.

Eiffage

Le groupe de construction et de concessions a dévoilé un résultat net part du Groupe de 1,02 milliard d'euros, quasi stable sur un an, au titre de son exercice 2025.

Engie

Le groupe énergétique français met la main sur le principal distributeur d'électricité du sud-est de l'Angleterre pour sécuriser des revenus régulés et accélérer son développement dans les réseaux. Jefferies salue "un catalyseur attendu de longue date". Par ailleurs, et malgré des résultats annuels en léger recul, Engie revoit ses ambitions à la hausse à l'horizon 2028.

Fnac Darty

Le spécialiste de l'électronique et des produits culturels a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 10,33 MdsEUR, en hausse de 0,7% à données comparables par rapport à 2024.

Genfit

La société biopharmaceutique livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Getlink

L'exploitant du tunnel sous la Manche signalera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics publiera ses résultats annuels.

Hoffmann Green

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction et concepteur de ciments innovants sans clinker annonce le déploiement de ses solutions 0% clinker sur l'ensemble du projet de réhabilitation du quartier nantais "Les Batignolles".

Nexity

Le chiffre d'affaires de 2025 s'établit à 2 821 MEUR, en baisse de 15% et de 14% sur le périmètre New Nexity (hors activités cédées et activités à l'international en gestion extinctive).

Ramsay Santé

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2 589 MEUR au 1er semestre 2025, en hausse de 3,3% par rapport au semestre clos le 31 décembre 2024. Après ajustement des variations de périmètre et à taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires organique est de 2,3%.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction rendra compte de ses résultats annuels.

Schneider Electric

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 s'élève à 11?095 millions d'euros, en croissance organique de 10,7 % et en croissance publiée de 4,0 %. Les Produits (47 % du C.A. du Groupe en 2025) sont en croissance organique de 4 % au quatrième trimestre. Les Systèmes (34 % du C.A. du Groupe en 2025) sont en croissance organique de 19 %. Les Logiciels & Services (19 % du C.A. du Groupe en 2025) sont en croissance organique de 10 %.

Sopra-Steria

A l'issue d'un exercice marqué par un environnement difficile, Sopra Steria boucle 2025 en ligne avec ses objectifs. Le groupe renoue avec la croissance organique au quatrième trimestre ( 1,8%), affiche un résultat net en forte hausse et propose un dividende relevé à 5,30 euros par action.

Stellantis

Stellantis a confirmé un lourd déficit en 2025, en dévoilant une perte nette de 22,3 milliards d'euros, due à des charges exceptionnelles de 25,4 milliards d'euros liées au changement de stratégie du groupe.

Technip Energies

Le groupe affiche en 2025 un chiffre d'affaires et un EBITDA records, portés par le GNL et ses activités technologiques. Malgré un résultat net en baisse, il relève son dividende de 18% et annonce un nouveau rachat d'actions.

TP

L'ex- Teleperformance annoncera ses résultats annuels.

Tour Eiffel

Le groupe immobilier précisera ses résultats annuels.

Valeo

L'équipementier automobile signalera ses résultats annuels.

Veolia Environnement

Veolia a réalisé un chiffre d'affaires à 44 396 MEUR, en hausse de +1,4?% à périmètre et change constants et de +2,8 % hors effet prix des énergies. L'activité Technologies de l'Eau génère un chiffre d'affaires de 4 954 millions d'euros, en croissance de +3,6 % à périmètre et change constants par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires de l'activité Déchets s'élève à 2 853 millions d'euros. La diminution est de -3,7 % à périmètre et change constants. L'EBITDA s'inscrit à 7 050 MEUR contre 6 788 MEUR au 31 décembre 2024, soit une croissance de +6,3 % à périmètre et change constants. La progression de la marge est de +70 pbs.

Vinci

Le groupe de concessions et de construction optimise son coût du capital avec une opération réservée aux investisseurs qualifiés.

Viridien

L'ex-CGG annoncera ses résultats annuels.

Vusion

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique annoncera ses résultats annuels.

Wendel

La société d'investissement livrera ses résultats annuels.

Worldline

Worldline a annoncé des résultats qu'il a qualifié d' "en ligne avec les prévisions", tout en indiquant que le redressement opérationnel et la transformation étaient en bonne voie.