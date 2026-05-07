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Bouygues, emeis, Engie, Hexaom, Legrand, Trigano...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 07/05/2026 à 09:10

(AOF) - Bouygues

Bouygues publie un résultat net part du groupe (y compris la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France) en perte de 94 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2026, contre une perte de 156 MEUR un an auparavant. Le conglomérat revendique néanmoins un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) "très résilient" à 77 MEUR (+8 MEUR sur un an), impliquant une marge des activités améliorée de 0,1 point à 0,6% du chiffre d'affaires. Bouygues vise, pour 2026, une stabilité du chiffre d'affaires à taux de change constants, ainsi qu'un maintien du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) à un niveau historiquement élevé, après plusieurs années d'amélioration significative.

Capgemini

Capgemini annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 800 MEUR à 7 ans et portant un coupon de 3,875% (prix d'émission de 99,083%), une émission obligataire qui a été sursouscrite environ 2,7 fois. Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de l'emprunt obligataire de 800 MEUR arrivé à maturité et remboursé le 15 avril 2026.

Eiffage

SNCF Réseau annonce l'attribution du marché pour la réalisation des ouvrages de franchissement de la ligne Amiens - Laon à l'entreprise Eiffage. Le marché porte sur 3 années et demie et s'élève à plus de 70 millions d'euros

emeis

A fin mars, emeis a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,3 % (contre 6,1 % en 2025), à 1,509 milliard d'euros. Cette performance a été alimentée par deux leviers : l'effet prix, grâce à une revalorisation moyenne de 3,9% sur l'ensemble des zones, et l'élan international. Si la France progresse de 4,8%, l'activité à l'international a tiré la croissance avec une hausse organique de 7,3%. Fort de ce début d'année, le management a confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme. Pour l'exercice 2026, le Groupe anticipe une croissance de l'Ebitdar (excédent brut d'exploitation avant loyers) à périmètre constant supérieure à 10%.

Engie

Au premier trimestre 2026, Engie a généré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros, en baisse de 11,6 % en brut et de 9,5% en organique. L'EBITDA s'est établi à 4,7 MdsEUR, en recul de 13,6 % en brut et de 12,3% en organique. L'EBITDA (hors Nucléaire) ressort à 4,6 MdsEUR, en repli de 6% en brut et 4,4% en organique. L'EBIT (hors Nucléaire) s'est établi à 3,4 MdsEUR, en baisse de 8,4% en brut et de 6,6% en organique. Dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes, le groupe énergétique confirme ses perspectives pour l'année 2026. Le résultat net récurrent part du groupe devrait se situer entre 4,6 et 5,2 MdsEUR. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8,7 à 9,7 MdsEUR.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France a réalisé au premier trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 159,5 MEUR, en progression de 10,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre constant, hors contribution du sous-groupe HDV acquis fin janvier 2025, la croissance ressort à 8,2%. Hexaom affiche des perspectives confiantes pour 2026 avec un objectif de croissance de 20% du chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle supérieure à 5%, soutenus par un carnet de commandes solide.

Klépierre

Au cours du premier trimestre 2026, Klépierre enregistre des revenus locatifs nets en hausse de 2,8% à périmètre courant à 269,6 millions d'euros, portés par une croissance des revenus locatifs nets de 2,6% à périmètre constant, supérieure à l'indexation de 180 points de base, grâce à des gains d'efficacité opérationnelle et à la croissance du Mall Income. A 247,6 MEUR, l'EBE est en hausse de 2,7% par rapport à la même période de 2025. Le spécialiste européen des centres commerciaux réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026. Il prévoit d'atteindre un EBE minimum de 1 130 MEUR et un cash-flow net courant par action d'au moins 2,75 EUR.

Legrand

Legrand dévoile un résultat net part du groupe de 334,9 millions d'euros au titre des 3 premiers mois de 2026, en progression de 14,2% en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) stable à 20,7% des ventes. Le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a augmenté de 11,4% à 2 537,6 MEUR, dont une hausse organique de 9,3% sur la période, sans impact significatif de la situation géopolitique au Moyen-Orient.

Rexel

Le spécialiste mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANE) à échéance 2031, pour un montant nominal de 400 MEUR. L'opération, réservée aux investisseurs qualifiés, permettra au groupe d'optimiser ses coûts de financement et de diversifier ses sources de financement afin de soutenir sa stratégie de développement. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société.

Spie

Spie indique avoir placé avec succès une émission obligataire durable indexée sur des critères de développement durable ("sustainability-linked bond") d'un montant de 600 MEUR, à maturité 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875%. Cette émission s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe de services multi-techniques visant à optimiser la structure de sa dette tout en plaçant ses engagements environnementaux au coeur de sa politique financière.

Trigano

Trigano annonce ce soir avoir dégagé un résultat net de 121,3 MEUR au cours du premier semestre de son exercice 2025/2026, en hausse de 14,8% sur un an, pour une marge nette de 6,8%, contre 6,3% un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort ainsi à 6,28 EUR, également en progression de 14,8%. De son côté, le chiffre d'affaires semestriel atteint 1,78 MdEUR, en croissance publiée de 6,2% et de 4,9% à périmètre et change constants. Côté perspectives, le spécialiste des véhicules et équipements de loisirsindique que le bon niveau des carnets de commandes dans les camping-cars et caravanes lui permet "d'envisager la poursuite de la progression de son activité et de ses résultats au second semestre".

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BOUYGUES
51,9600 EUR Euronext Paris -1,96%
CAPGEMINI
104,3000 EUR Euronext Paris -0,62%
EIFFAGE
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EMEIS
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HEXAOM
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LEGRAND
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 09:10:00.

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