Bouygues: contrat pour une école secondaire en Angleterre

(CercleFinance.com) - Bouygues UK, filiale de Bouygues Construction basée en Angleterre, indique avoir été sélectionnée par le ministère de l'Education pour la construction de la nouvelle école secondaire St John's CE Academy à Grove, dans l'Oxfordshire.



Ce projet, d'un montant de 28,2 millions de livres sterling, sera réalisé pour le compte de Vale Academy Trust. La future St John's CE Academy sera la première école de la région qui accueillera les niveaux de la maternelle au collège et comptera 600 élèves.



Le bâtiment de deux étages sera construit avec des matériaux durables, dont une charpente en bois lamellé-croisé, et intègrera un toit vert équipé de panneaux photovoltaïques. Les infrastructures extérieures seront dotées de systèmes de drainage durables.





