Bouygues Construction va construire le nouvel hôpital d'Overdale à Jersey

Bouygues SA BOUY.PA :

* LE GOUVERNEMENT DE JERSEY ATTRIBUE À BOUYGUES CONSTRUCTION UN CONTRAT POUR LE NOUVEL HÔPITAL D'OVERDALE

* L’OUVERTURE DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER EST PRÉVUE POUR 2030

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(Rédaction de Gdansk)