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Bouygues Construction va construire le nouvel hôpital d'Overdale à Jersey
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 08:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Bouygues SA BOUY.PA :

* LE GOUVERNEMENT DE JERSEY ATTRIBUE À BOUYGUES CONSTRUCTION UN CONTRAT POUR LE NOUVEL HÔPITAL D'OVERDALE

* L’OUVERTURE DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER EST PRÉVUE POUR 2030

Texte original tinyurl.com/4u54erz7 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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