Bouygues Construction remporte un lot du projet Suburban Rail Loop East à Melbourne

Bouygues Construction BOUY.PA :
* REMPORTE UN IMPORTANT LOT DU PROJET SUBURBAN RAIL LOOP EAST À MELBOURNE, EN AUSTRALIE
* LE MONTANT TOTAL DES TRAVAUX S’ÉLÈVE À 1,7 MILLIARD DE DOLLARS AUSTRALIENS
* LE CONTRAT COMPREND LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE DEUX TUNNELS DE 10KM ET LA CONSTRUCTION DE DEUX STATIONS DE MÉTRO
* AUSSI DE DEUX PUITS D’ACCÈS AUX TUNNELS, D’UN PUITS D’INTERVENTION ET DE VENTILATION, ET DE 39 PASSAGES TRANSVERSAUX
* LE CREUSEMENT DES TUNNELS DÉBUTERA EN 2026 ALORS QUE LES PREMIERS TRAINS DEVRAIENT ENTRER EN SERVICE EN 2035
Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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