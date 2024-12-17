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Bouygues Construction remporte un lot du projet Suburban Rail Loop East à Melbourne
information fournie par Reuters 17/12/2024 à 08:02

Bouygues Construction BOUY.PA :

* REMPORTE UN IMPORTANT LOT DU PROJET SUBURBAN RAIL LOOP EAST À MELBOURNE, EN AUSTRALIE

* LE MONTANT TOTAL DES TRAVAUX S’ÉLÈVE À 1,7 MILLIARD DE DOLLARS AUSTRALIENS

* LE CONTRAT COMPREND LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE DEUX TUNNELS DE 10KM ET LA CONSTRUCTION DE DEUX STATIONS DE MÉTRO

* AUSSI DE DEUX PUITS D’ACCÈS AUX TUNNELS, D’UN PUITS D’INTERVENTION ET DE VENTILATION, ET DE 39 PASSAGES TRANSVERSAUX

* LE CREUSEMENT DES TUNNELS DÉBUTERA EN 2026 ALORS QUE LES PREMIERS TRAINS DEVRAIENT ENTRER EN SERVICE EN 2035

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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